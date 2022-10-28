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28 октября 2022 года 19:43

Рубль закрыл торги пятницы умеренным ростом к доллару и евро на фоне завершения налогового периода октября

Москва. 28 октября. Доллар США и евро снизились на "Московской бирже" по итогам торгов пятницы, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне последних налоговых платежей октября. При этом ранее в ходе дневных торгов рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, так как оно уже было учтено рынком.

Курс доллара США составил 61,52 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 20,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,08 руб./EUR1, подешевев на 61,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 39,1 копейки - до 61,32 рубля. Курс китайского юаня снизился к завершению дня на 6,7 копейки - до 8,4 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в последний торговый день недели рубль слегка повысился к доллару и евро благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность под последние налоговые платежи месяца. При этом ранее в пятницу рубль почти не отреагировал на решение Банка России не менять ключевую ставку, так как оно уже было учтено рынком.

Большинство аналитиков ожидали сохранения ставки ЦБ на уровне 7,5%. Участники финансового рынка придерживались примерно такого же мнения: из 13 респондентов, принявших участие в опросе ассоциации ACI Russia, 85% считало, что регулятор сохранит ставку на уровне 7,5%, лишь 15% опрошенных ждало ее снижения на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,25%.

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых, следует из пресс-релиза, размещенного на сайте регулятора. Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12-13% и учитывает, в том числе, перенос сроков индексации тарифов ЖКХ. С учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) Банк России ожидает, что годовая инфляция снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Банк России, сохранив ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%, вновь не дал рынку намека на свои будущие действия. По итогам сентябрьского совета директоров по ДКП Банк России, снизив ставку с 8% до 7,5%, впервые за долгое время не стал в своем заявлении давать сигнал о будущих действиях. При этом на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о близости завершения цикла смягчения ДКП после шести подряд снижений ставки.

В октябрьском заявлении ЦБ сохранил только формальную часть сигнала, она повторяет предыдущий вариант ("Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков").

Существенным новшеством по сравнению с предыдущим заявлением, вышедшим за несколько дней до президентского указа о частичной мобилизации, стало описание макроэкономических эффектов этого решения.

"По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения", - сказано в заявлении.

"Со стороны внутренних условий проинфляционные эффекты могут оказаться более выраженными, чем в базовом сценарии, из-за изменения численности рабочей силы и структуры занятости, в том числе на фоне частичной мобилизации", - отметил ЦБ, подчеркнув затем еще раз нарастание ограничений на рынке труда на фоне частичной мобилизации.

Увеличение в последнее время спредов на продажу и покупку наличной валюты в банках стало следствием ограничения поступления наличной валюты в страну, вмешиваться в их установление банками ЦБ не планирует, сообщила на пресс-конференции Набуиллина.

"Спреды на продажу и покупку наличной валюты увеличились, это отражает тот факт, что мы столкнулись с серьезными ограничениями по поступлению наличной валюты в нашу страну. И поэтому здесь банки сами устанавливают эти спреды в зависимости от того, сколько валюты им продают граждане, за сколько они готовы продать обратно эту валюту", - сказала она на брифинге в пятницу по итогам заседания совета директоров ЦБ по ставке, комментируя существенный рост спредов, которые иногда достигают двух раз.

"Мы не собираемся в это вмешиваться, потому что это позволяет балансировать спрос и предложение наличной валюты со стороны граждан и бизнеса", - отметила Набиуллина

Принудительной конвертации из валюты в рубли не должно быть, у людей должен быть выбор, регулятор планирует отслеживать практику, также заявила Набиуллина.

"Наша позиция заключалась и заключается в том, что если это не предусмотрено договорами, то принудительной конвертации валюты в рубли не должно быть и у граждан-клиентов должен быть выбор - оставить свои средства в иностранной валюте - беря на себя риски, комиссии и так далее - либо конвертировать в рубли. Мы, кстати видим, что люди сами добровольно сейчас достаточно активно конвертируют из иностранной валюты тех стран, которые ввели санкции, в рубли или валюту дружественных стран, но выбор такой должен быть", - сказала Набиуллина.

Банк России пока не видит возможности увеличить лимит по вывозу наличной валюты из страны, сообщила глава ЦБ. "Что касается наших полномочий по указу выдавать разрешения на вывоз иностранной валюты больше $10 тысяч, такие полномочия у нас появились, но пока возможности увеличить лимиты вывозы наличной валюты для граждан у нас нет", - сказала Набуиллина.

"Доступ к наличной валюте у нас ограничен, безналичные поступают более активно - как оплата по наших экспортным товарам. Дальше будем смотреть по ситуации", - пояснила она.

"Российская валюта к концу торговой неделе продолжила торговаться у уровня 61,5 рублей за доллар, практически не показав движений после того, как ЦБ оставил ключевую ставку без изменений на уровне 7,5% в рамках ожиданий. Поддержку рублю оказал и последний день налогового периода, когда экспортеры продавали валюту", - рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль в пятницу немного прибавлял по отношению к доллару, однако торговый диапазон при этом не изменился - 60-62. Рубль консолидируется в нем уже вторую неделю подряд. Нейтральная динамика обусловлена относительной безыдейностью. Большее представление о будущей динамики может дать пробой уровня 60-62 в ту или иную сторону", - говорит портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"Рубль после позитивного старта просел, но быстро возобновил укрепление. Российская валюта остается в недельном диапазоне консолидации, который соответствует границам 60,7-62 руб. в паре с долларом. При этом разнонаправленные движения постепенно сокращают амплитуду, что свидетельствует о стабилизации курса благодаря сбалансированности спроса на валюту и ее предложения. Банк России ожидаемо оставил ключевую ставку без изменения впервые в этом году после шести раундов снижения. Комментируя такое решение, регулятор отметил, что текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами. (. . .) Прекращение смягчения монетарной политики убирает для рубля краткосрочный фактор давления. Однако денежно-кредитные условия остаются мягкими, что на более долгосрочном горизонте будет способствовать снижению курса рубля, поскольку низкие процентные ставки в экономике являются фундаментальным фактором ослабления любой валюты", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефтяные котировки продолжают снижаться вечером в пятницу, однако могут завершить неделю в плюсе благодаря ослаблению доллара и позитивным статданным из США.

Негативным фактором для инвесторов служат сообщения о новом цикле ужесточения антиковидных ограничений в ряде провинций Китая из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. Власти крупного портового города Гуанчжоу на северо-западе страны в пятницу ввели карантин в нескольких районах на фоне роста заболеваемости на протяжении четвертой недели подряд.

Китайская политика нулевой терпимости к коронавирусу негативно влияет на нефтяные цены в этом году, поскольку приводит к сокращению спроса со стороны крупнейшего потребителя нефти в мире, пишет MarketWatch.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 1,42% - до $95,58 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опустились на 1,39% - до $87,84 за баррель.

С начала недели Brent подорожала почти на 2%, WTI - на 3%.

Накануне обе марки выросли в цене на 1,3%, во многом благодаря предварительным данным министерства торговли США, указавшим на рост американской экономики в июле-сентябре на 2,6% в пересчете на годовые темпы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 2,4%, респонденты The Wall Street Journal - на 2,3%.

Поддержку котировкам также оказало снижение индекса, показывающего динамику доллара США относительно шести основных валют мира, на 1% за последние пять сессий.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 17,54 копейки, до 61,5343 руб./$1, и уменьшил курс евро на 43,9 копейки, до 61,1328 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в пятницу на 12,82 копейки по отношению к четвергу и составил 61,5294 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 14,94 копейки и составил 61,5375 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 071,037 млн, из которых $863,727 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 207,31 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 45,75 копейки, до 61,1456 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 34,58 копейки, до 61,1404 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR929,046 млн, из которых EUR236,717 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR692,329 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая опустилась на 2 базисных пункта - до 7,96% годовых. Ставки MosPrime Rate " по кредитам на семидневный срок, а также на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 8,03%, 8,18%, 8,3% и 8,38% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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