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28 октября 2022 года 19:35

Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем, обновив максимумы более чем за месяц

Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, затишья в геополитической повестке и санкционных действиях Запада против России, а также благодаря поступлению свежей ликвидности от выплаченных дивидендов "Газпрома". Индексы МосБиржи и РТС превысили рубежи 2150 и 1100 пунктов, обновив максимумы более чем за месяц.

По итогам торгов с 24 по 28 октября индекс МосБиржи вырос на 6,1% и составил 2167,7 пункта, индекс РТС прибавил 6% и достиг 1113,75 пункта на фоне роста доллара до 61,42 руб./$1 (+0,13 рубля) и подросшей декабрьской нефти Brent до $95,73 за баррель (+2,3%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и на ожиданиях выплат дивидендов "Газпромом" и "Татнефтью"; индекс МосБиржи обновил максимум за месяц, превысив 2060 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги "Русала" (+6,4%) на корпоративных новостях.

"Русал" 21 октября подал иск в Высокий суд Лондона против Whiteleave Holdings Limited (структура "Интерроса", владевшая долей в "Норникеле") и президента "Норникеля" Владимира Потанина. "Русал" считает, что ответчики существенно нарушили рамочное соглашение акционеров, заключенное в декабре 2012 года, в результате чего "Русалу" был нанесен ущерб. Дата рассмотрения иска пока не определена. Итогом корпоративного конфликта между компаниями могло бы стать заключение нового акционерного соглашения между "Русалом" и "Интерросом" в 2023 году.

"СПБ биржа" (+4,2%) сообщила о готовности предоставить с 31 октября возможность участникам торгов и их клиентам-инвесторам заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, ранее находившихся на неторговых разделах субсчетов депо.

ВВП Китая в III квартале вырос на 3,9% в годовом выражении, темпы роста существенно ускорились по сравнению с 0,4% в апреле-июне. Аналитики в среднем ожидали повышения на 3,4-3,5%. Однако рост ВВП КНР в январе-сентябре составил всего 3%, что существенно ниже целевого показателя, установленного властями страны в целом на 2022 год на уровне около 5,5%.

Темпы увеличения китайского экспорта в сентябре замедлились до 5,7% с 7,1% в августе, рост импорта составил 0,3%, как и месяцем ранее.

Во вторник рынок акций РФ продолжил подъем на возросших оборотах благодаря притоку свежей ликвидности от дивидендных выплат "Газпрома", а также на фоне подросшей нефти и фондовых индексов в США. Индекс МосБиржи превысил 2130 пунктов и обновил максимум более чем за месяц, при этом лидировали расписки Ozon (+7,5%) на новостях о реструктуризации бондов компании.

Держатели более 75% выпуска конвертируемых облигаций Ozon досрочно поддержали решение о реструктуризации выпуска на $750 млн со сроком погашения в 2026 году, сообщила компания. В связи с этим запланированное на 31 октября собрание бондхолдеров проводиться не будет. Кроме того, на фоне утверждения решения о реструктуризации прекратил действовать ранее объявленный техдефолт по облигациям, уточняется в сообщении Ozon.

В лидерах роста также вступили акции ПАО "Лензолото" (+16,1% и +5,6% "префы") на ожиданиях выплат высоких промежуточных дивидендов (3508 рублей на обыкновенную акцию за 9 месяцев, отсечка реестра 28 ноября).

Нефть Brent консолидировалась чуть выше $93 за баррель. Трейдеры оценивали сигналы ослабления глобального экономического роста и перспективы снижения предложения топлива на мировом рынке. Негативом стали сообщения о введении новых карантинных ограничений в крупном китайском городе Гуанчжоу.

В среду рынок акций РФ провел торги в коррекционных настроениях из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне геополитических сигналов. Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совбеза РФ заявил, что конфликтный потенциал в мире остается высоким. Снижение рынка сдерживалось ростом нефти (Brent подскочила до $96 за баррель). Индекс МосБиржи просел в район 2120 пунктов, при этом выросли бумаги металлургов.

Нефть выросла на фоне опасений по поводу предложения топлива на мировом рынке и ослабления доллара. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман высказался в поддержку решения ОПЕК+ начать сокращение добычи нефти на 2 млн б/с с ноября. Кроме того, принц также считает, что уменьшение стратегических резервов нефти крупнейшими потребителями энергоресурса может принести им экономические неприятности в будущем.

Продолжилось ралли акций ПАО "Лензолото" (+16,2% и +5,3% "префы") на дивидендных ожиданиях (на выплату дивидендов за 8 месяцев планируется направить 4 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет).

Совет директоров ПАО "Инарктика" (+3,8%) (прежнее название - "Русская аквакультура") 31 октября проведет заседание, в ходе которого планируется рассмотреть вопрос о рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов по итогам 9 месяцев. По итогам первого полугодия 2022 года акционеры "Инарктики" утвердили дивиденды в размере 15 рублей на акцию (в сумме - 1,3 млрд рублей).

В четверг рынок акций РФ возобновил подъем, подогретый благоприятной нефтяной конъюнктурой и затишьем в геополитической повестке; индекс МосБиржи превысил 2160 пунктов, индекс РТС закрепился выше 1100 пунктов, при этом лидировали бумаги металлургов и "НОВАТЭКа" (+3,9%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания в четверг вновь повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) и сообщил, что продолжит повышать ставки, регулярно пересматривая денежно-кредитную политику с учетом обновляющейся информации и меняющегося инфляционного прогноза.

По предварительным данным Минторга США, ВВП страны в III квартале вырос на 2,6% в пересчете на годовые темпы, при прогнозах роста на 2,3-2,4%. На нефтяном рынке цена Brent поднялась к $96,7 за баррель.

Во "втором эшелоне" раллировали акции банка "Санкт-Петербург" (+9,6%) на новостях о новом buyback - наблюдательный совет банка принял решение выкупить 22 млн обыкновенных акций, максимальный размер денежных средств, выделяемых банком на выкуп - 2,5 млрд рублей. Выкуп будет производиться с 15 ноября 2022 года по 15 ноября 2023 года.

В пятницу утром рынок акций РФ локально скорректировался вниз на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и желания инвесторов зафиксировать часть прибыли перед выходными, после чего отыграл потери индексов. Индекс МосБиржи завершил торги выше 2167 пунктов.

Банк России на заседании в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых и вновь не стал давать сигнал о будущей направленности ДКП.

ЦБ РФ также уточнил прогноз по инфляции на 2022 год и теперь ждет ее в диапазоне 12-13% вместо 11-13% ранее. Прогноз по инфляции на 2023 год сохранен на уровне 5-7%.

Кроме того, Банк России улучшил прогноз спада ВВП РФ в 2022 году до 3-3,5% с 4-6%, сохранил прогноз снижения ВВП в 2023 году в интервале 1-4%, и понизил прогноз по цене на нефть на 2022 год до $78 за баррель с $80 за баррель.

В период с 24 по 28 октября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции "Русала" (+15%), "префы" "Транснефти" (+15%), бумаги "Северстали" (+14%); хуже рынка оказались бумаги ПАО "Полюс" (-3%), МКПАО "Лента" (-1%), расписки "Эталона" (-1%).

Динамику рынка акций РФ в начале ноября по-прежнему будут определять геополитические новости, корпоративные события и санкционные действия Запада, также рынки будут ожидать 2 ноября решения Федрезерва США по ставке (ожидается ее рост до 4,0% с 3,25% годовых). Фактором поддержки останется реинвестирование средств от дивидендов "Газпрома", "НОВАТЭКа" и "Татнефти". Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2100-2250 пунктов, для индекса РТС - 1050-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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