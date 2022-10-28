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28 октября 2022 года 18:45

Цены евробондов РФ продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику на фоне выросших UST

Москва. 28 октября. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику на фоне выросших в цене в рамках коррекции американских казначейских обязательств (US Treasuries) на ожиданиях менее агрессивного повышения ставки ФРС США в декабре. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов умеренно расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций в течение большей части прошедшей недели была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивал влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом поддержку еврооблигациям России оказывали такие факторы, как отсутствие новых важных сообщений на геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в бюджет страны.

Цены российских еврооблигаций продемонстрировали в понедельник смешанную динамику, несмотря на вновь упавшие в цене US Treasuries. Конъюнктура глобальных долговых рынков после локального улучшения в конце предыдущей недели вновь оказалась под давлением продавцов на фоне опасений по поводу устойчиво высокой инфляции в большинстве крупнейших стран и ужесточения монетарной политики мировыми центробанками, в том числе ФРС США, необходимого для борьбы с ней. В результате процентные ставки US Treasuries после локальной коррекции вновь выросли и приблизились в понедельник к уровням 20 октября, когда были обновлены 14-летние максимумы. Доходность десятилетних US Treasuries в ходе торгов достигала 4,25% годовых, двухлетних US Treasuries - 4,55% годовых.

Новая волна восстановительного роста, отмечавшаяся на мировых долговых рынках 25-27 октября, не привела к активизации покупателей в секторе отечественных евробондов. Позитивные настроения на глобальных рынках сформировались благодаря тому, что трейдеры стали ожидать от Федеральной резервной системы США менее агрессивных шагов на последнем заседании этого года. Как показывают фьючерсы на размер базовой ставки, теперь вероятность ее повышения в декабре на 0,5 процентного пункта оценивается в 52%, в то время как возможность подъема на 0,75 процентного пункта опустилась до 46%. В понедельник ситуация была противоположной: на увеличение ставки на половину пункта ставили 43% трейдеров, на 0,75 процентного пункта - 55%, свидетельствовали данные CME FedWatch.

Федрезерв на сентябрьском заседании повысил процентную ставку на 0,75 процентного пункта - до 3-3,25% годовых. Таким образом, американский ЦБ поднял базовую ставку на эту величину по итогам третьего заседания подряд. Теперь она находится на максимальном уровне с финансового кризиса 2008 года. В начале ноября состоится очередная встреча руководства. Большинство экспертов ожидают, что стоимость кредитования вновь будет повышена на 0,75 процентного пункта.

Текущая обстановка в мировой экономике "опасна и волатильна", сказала глава американского Минфина Джанет Йеллен, при этом подчеркнув, что экономика США "здорова", а финансовая система сохраняет устойчивость. Йеллен заявила в ходе выступления в Нью-Йорке, что, хотя на текущий момент она не видит признаков нестабильности американской экономики, администрация президента США Джо Байдена "внимательно следит за финансовыми рисками" в стране. Глава Минфина США считает, что текущая обстановка в мировой экономике не исключает возникновения "рисков для финансовой стабильности" в США.

При этом Йеллен прокомментировала ситуацию на рынке гособлигаций и усилия властей по увеличению ликвидности после того, как волатильность на британском рынке госбондов усилила опасения относительно ослабления спроса на US Treasuries. "Мы очень сфокусированы на рынке Treasuries", - подчеркнула Йеллен. По ее словам, администрация Байдена находится в контакте с различными ведомствами, чтобы предпринять шаги, способные повысить ликвидность рынка гособлигаций США. "Мы рассматриваем ряд возможностей для повышения устойчивости", - сказала она, отметив, что на текущий момент не видит проблем на рынке.

На глобальных рынках в четверг вновь господствовали позитивные настроения благодаря в том числе опубликованной в США макроэкономической статистике. Экономика США в июле-сентябре выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 2,4%, респонденты The Wall Street Journal - на 2,3%. Рост индекса базовой инфляции (PCE Core), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система, в третьем квартале замедлился до 4,5% по сравнению с 4,7% в апреле-июне.

Тем временем данные Минтруда США показали менее существенное, чем ожидалось, увеличение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе. Количество заявок выросло на 3 тыс. и составило 217 тыс. человек. Эксперты прогнозировали повышение до 220 тыс.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания в четверг вновь повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2% годовых, ставка по депозитам - до 1,5% годовых, ставка по маржинальным кредитам - до 2,25% годовых. В сообщении ЕЦБ говорится, что регулятор продолжит повышать ставки. "Совет управляющих принял сегодняшнее решение и ожидает дальнейшего подъема ставок, что обеспечит оперативный возврат инфляции к 2%-ному целевому показателю", - говорится в сообщении регулятора.

ЕЦБ намерен регулярно пересматривать денежно-кредитную политику с учетом обновляющейся информации и меняющегося инфляционного прогноза. "Инфляция остается на слишком высоком уровне и будет находиться выше целевого показателя на протяжении продолжительного срока", - отмечает ЕЦБ. Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 9,9% в годовом выражении, показали окончательные данные Статистического управления Европейского союза, опубликованные ранее в октябре.

В последний день недели ситуация на мировых рынках капитала несколько ухудшилась - после нескольких дней ценового роста участники рынка в конце недели активизировали продажи в рамках фиксации прибыли. При этом в секторе отечественных евробондов вновь отсутствовала ярко выраженная динамика.

Центральным событием конца недели для внутреннего финансового рынка стало очередное заседание ЦБ РФ, на котором ключевая ставка ожидаемо была сохранена на текущем уровне - 7,5% годовых. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, отмечает ЦБ РФ.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю всего на 0,01% - до 57,95% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 10,69% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,06%, до 60,23% от номинала (их доходность выросла за пять дней на 1 базисный пункт и составила 10,05% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 24 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 0,68%, подешевев до 48,65% от номинала (его доходность выросла на 9 базисных пунктов, до 11,44% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 1,8%, до 47,41% от номинала (их доходность снизилась на 46 базисных пунктов - до 29,33% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2027 году потеряли в стоимости 1,6%, подешевев до 45,48% от номинала (их доходность выросла на 55 базисных пунктов - до 24,23% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 3,9%, до 42,18% от номинала (их доходность выросла на 89 базисных пунктов и составила 20,6% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал за неделю на 0,18%, до 69,52% от номинала (его доходность выросла на 78 базисных пунктов - до 49,6% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,46%, составив 64,65% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов. Большое значение для мировых рынков капитала будут иметь итоги очередного заседания ФРС США, которые будут объявлены вечером 2 ноября.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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