Freedom Finance Global рекомендует держать акции Apple Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $134 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем квартальный отчет Apple нейтрально-негативно. Фактические результаты оказались лучше прогнозов и средних по рынку показателей, в то же время значительно усилилась неопределенность. По-прежнему предполагаем, что бизнес эмитента пройдет текущую фазу экономического цикла намного успешнее, чем основные конкуренты, однако полностью избежать воздействия негативных трендов не удастся. Прогнозируем изменение продаж за четвертый квартал от снижения на 2% до роста на 4% при сокращении EPS в пределах 1-5%. Давление на бизнес, на наш взгляд, будет сохраняться в ближайшие два-три квартала", - отмечает старший аналитик Михаил Степанян.

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