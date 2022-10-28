Рубль днем умеренно укрепляется к доллару и евро на фоне последних налоговых выплат октября

Москва. 28 октября. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне последних налоговых платежей октября. При этом ранее в пятницу рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, так как оно уже было учтено рынком.

Курс доллара США составил 61,48 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 24,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,11 руб./EUR1, подешевев на 59,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 40,28 копейки - до 61,31 рубля. Курс китайского юаня снизился к середине дня на 7,9 копейки - до 8,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро в ходе дневных торгов благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность под последние налоговые платежи месяца. В последний день недели в бюджет должен быть перечислен налог на прибыль. При этом ранее в пятницу рубль не отреагировал на решение Банка России не менять ключевую ставку.

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых, следует из пресс-релиза, размещенного на сайте регулятора. Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12-13% и учитывает, в том числе, перенос сроков индексации тарифов ЖКХ. С учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) Банк России ожидает, что годовая инфляция снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Банк России, сохранив ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%, вновь не дал рынку намека на свои будущие действия. По итогам сентябрьского совета директоров по ДКП Банк России, снизив ставку с 8% до 7,5%, впервые за долгое время не стал в своем заявлении давать сигнал о будущих действиях. При этом на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о близости завершения цикла смягчения ДКП после шести подряд снижений ставки.

В октябрьском заявлении ЦБ сохранил только формальную часть сигнала, она повторяет предыдущий вариант ("Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков").

Существенным новшеством по сравнению с предыдущим заявлением, вышедшим за несколько дней до президентского указа о частичной мобилизации, стало описание макроэкономических эффектов этого решения.

"По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения", - сказано в заявлении.

"Со стороны внутренних условий проинфляционные эффекты могут оказаться более выраженными, чем в базовом сценарии, из-за изменения численности рабочей силы и структуры занятости, в том числе на фоне частичной мобилизации", - отметил ЦБ, подчеркнув затем еще раз нарастание ограничений на рынке труда на фоне частичной мобилизации.

"ЦБ приостановил цикл смягчения монетарной политики на фоне преобладания проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте. Среди них - текущие санкционные ограничения, возросшие инфляционные ожидания населения и бизнеса, сокращение рабочей силы из-за частичной мобилизации, риски ослабления курса рубля из-за возможных новых санкций на экспорт нефти и вероятной глобальной рецессии. Текущая динамика инфляции соответствует планам Банка России по возвращению инфляции к целевым 4% в 2024 году, поэтому изменений ключевой ставки пока не требуется. (. . .) Мы считаем, что сегодняшнее решение по ставке было уже заложено в рынок и поэтому значимо не повлияет на курс рубля, ставки по депозитам и кредитам, а также доходности на долговом рынке", - отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Прогноз Банка России, что ставка до конца года останется в узком диапазоне 7,4%-7,6%, предполагает возможность как повышения ставки до 8%, так и понижение ее до 7% на заседании 16 декабря, но скорее говорит о том, что какого-то направленного видения по ставке до конца года у Банка России нет. Прогноз ставки на 2023 год 6,5-8,5%, где текущая ставка ровно в середине диапазона, пока тоже скорее говорит о том, что дальнейшая динамика ставок будет определяться исключительно поступающими данными, а реальную ставку планируется удерживать в районе 1,5% (нейтральная политика)... но здесь изменений особо нет. Риторика немного смещена в сторону ужесточения на среднесрочном горизонте: "На краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы. На среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают проинфляционные риски, которые несколько выросли с середины сентября", - подчеркивает главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин.

"Главным событием дня для российских рынков, безусловно, стало заседание ЦБ РФ и решение по ключевой процентной ставке. Решение регулятора сохранить ее на прежнем уровне - 7,5%, обусловленное преобладанием проинфляционных рисков в среднесрочной перспективе, было ожидаемо рынком. (. . .) Рубль в пятницу немного прибавляет по отношению к доллару, однако торговый диапазон при этом не изменился - 60 - 62. Рубль консолидируется в нем уже вторую неделю подряд. Нейтральная динамика обусловлена относительной безыдейностью. Большее представление о будущей динамики может дать пробой уровня 60 - 62 в ту или иную сторону", - говорит портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

Нефтяные котировки продолжают снижаться днем в пятницу, однако могут завершить неделю в плюсе благодаря ослаблению курса доллара и позитивным статданным из США.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,69% - до $96,29 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опустились на 0,9% - до $88,28 за баррель.

С начала недели Brent подорожала более чем на 3%, WTI - более чем на 4%.

Накануне обе марки выросли в цене на 1,3%, во многом благодаря предварительным данным министерства торговли США, указавшим на рост американской экономики в июле-сентябре на 2,6% в пересчете на годовые темпы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 2,4%, респонденты The Wall Street Journal - на 2,3%.

Поддержку котировкам также оказало снижение индекса, показывающего динамику доллара США относительно шести основных валют мира, на 1% за последние пять сессий.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая опустилась на 2 базисных пункта - до 7,96% годовых. Ставки MosPrime Rate " по кредитам на семидневный срок, а также на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 8,03%, 8,18%, 8,3% и 8,38% годовых соответственно.