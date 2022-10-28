.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем умеренно укрепляется к доллару и евро на фоне последних налоговых выплат октября
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в сентябре ускорилось до 3,1%
Снижение промпроизводства в РФ в сентябре ускорилось до 3,1%, после сокращения на 0,1% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 1,9%. В январе-сентябре промпроизводство увеличилось на 0,4%
 
Российская экономика перейдет к росту во 2-м полугодии 2023 года - ЦБ
В базовом сценарии Банк России прогнозирует сокращение ВВП в 2022 году на 3,0–3,5%. В 2023 году темп прироста ВВП останется отрицательным и составит (-4,0)—(-1,0)%. При этом, по прогнозу Банка России, российская экономика перейдет к росту во втором...
 
Путин: в этом году ВВП РФ сократится на 2,8-2,9%, инфляция будет в районе 12%
Инфляция в РФ в 2022 году составит примерно 12%, экономика снизится на 2,8-2,9%, заявил вчера президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай". "Инфляция по году будет примерно 12%, и она имеет...
 
В России появился ГОСТ поверки счетчиков воды
С 1 ноября в России начнет действовать ГОСТ поверки счетчиков воды - ГОСТ Р 8.1012-2022 "Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики воды. Методика поверки", сообщили "Известиям" в пресс-службе Росстандарта. В документе...
 
28 октября 2022 года 15:40

Рубль днем умеренно укрепляется к доллару и евро на фоне последних налоговых выплат октября

Москва. 28 октября. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне последних налоговых платежей октября. При этом ранее в пятницу рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, так как оно уже было учтено рынком.

Курс доллара США составил 61,48 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 24,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,11 руб./EUR1, подешевев на 59,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 40,28 копейки - до 61,31 рубля. Курс китайского юаня снизился к середине дня на 7,9 копейки - до 8,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро в ходе дневных торгов благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность под последние налоговые платежи месяца. В последний день недели в бюджет должен быть перечислен налог на прибыль. При этом ранее в пятницу рубль не отреагировал на решение Банка России не менять ключевую ставку.

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых, следует из пресс-релиза, размещенного на сайте регулятора. Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12-13% и учитывает, в том числе, перенос сроков индексации тарифов ЖКХ. С учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) Банк России ожидает, что годовая инфляция снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Банк России, сохранив ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%, вновь не дал рынку намека на свои будущие действия. По итогам сентябрьского совета директоров по ДКП Банк России, снизив ставку с 8% до 7,5%, впервые за долгое время не стал в своем заявлении давать сигнал о будущих действиях. При этом на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о близости завершения цикла смягчения ДКП после шести подряд снижений ставки.

В октябрьском заявлении ЦБ сохранил только формальную часть сигнала, она повторяет предыдущий вариант ("Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков").

Существенным новшеством по сравнению с предыдущим заявлением, вышедшим за несколько дней до президентского указа о частичной мобилизации, стало описание макроэкономических эффектов этого решения.

"По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения", - сказано в заявлении.

"Со стороны внутренних условий проинфляционные эффекты могут оказаться более выраженными, чем в базовом сценарии, из-за изменения численности рабочей силы и структуры занятости, в том числе на фоне частичной мобилизации", - отметил ЦБ, подчеркнув затем еще раз нарастание ограничений на рынке труда на фоне частичной мобилизации.

"ЦБ приостановил цикл смягчения монетарной политики на фоне преобладания проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте. Среди них - текущие санкционные ограничения, возросшие инфляционные ожидания населения и бизнеса, сокращение рабочей силы из-за частичной мобилизации, риски ослабления курса рубля из-за возможных новых санкций на экспорт нефти и вероятной глобальной рецессии. Текущая динамика инфляции соответствует планам Банка России по возвращению инфляции к целевым 4% в 2024 году, поэтому изменений ключевой ставки пока не требуется. (. . .) Мы считаем, что сегодняшнее решение по ставке было уже заложено в рынок и поэтому значимо не повлияет на курс рубля, ставки по депозитам и кредитам, а также доходности на долговом рынке", - отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Прогноз Банка России, что ставка до конца года останется в узком диапазоне 7,4%-7,6%, предполагает возможность как повышения ставки до 8%, так и понижение ее до 7% на заседании 16 декабря, но скорее говорит о том, что какого-то направленного видения по ставке до конца года у Банка России нет. Прогноз ставки на 2023 год 6,5-8,5%, где текущая ставка ровно в середине диапазона, пока тоже скорее говорит о том, что дальнейшая динамика ставок будет определяться исключительно поступающими данными, а реальную ставку планируется удерживать в районе 1,5% (нейтральная политика)... но здесь изменений особо нет. Риторика немного смещена в сторону ужесточения на среднесрочном горизонте: "На краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы. На среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают проинфляционные риски, которые несколько выросли с середины сентября", - подчеркивает главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин.

"Главным событием дня для российских рынков, безусловно, стало заседание ЦБ РФ и решение по ключевой процентной ставке. Решение регулятора сохранить ее на прежнем уровне - 7,5%, обусловленное преобладанием проинфляционных рисков в среднесрочной перспективе, было ожидаемо рынком. (. . .) Рубль в пятницу немного прибавляет по отношению к доллару, однако торговый диапазон при этом не изменился - 60 - 62. Рубль консолидируется в нем уже вторую неделю подряд. Нейтральная динамика обусловлена относительной безыдейностью. Большее представление о будущей динамики может дать пробой уровня 60 - 62 в ту или иную сторону", - говорит портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

Нефтяные котировки продолжают снижаться днем в пятницу, однако могут завершить неделю в плюсе благодаря ослаблению курса доллара и позитивным статданным из США.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,69% - до $96,29 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опустились на 0,9% - до $88,28 за баррель.

С начала недели Brent подорожала более чем на 3%, WTI - более чем на 4%.

Накануне обе марки выросли в цене на 1,3%, во многом благодаря предварительным данным министерства торговли США, указавшим на рост американской экономики в июле-сентябре на 2,6% в пересчете на годовые темпы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 2,4%, респонденты The Wall Street Journal - на 2,3%.

Поддержку котировкам также оказало снижение индекса, показывающего динамику доллара США относительно шести основных валют мира, на 1% за последние пять сессий.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая опустилась на 2 базисных пункта - до 7,96% годовых. Ставки MosPrime Rate " по кредитам на семидневный срок, а также на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 8,03%, 8,18%, 8,3% и 8,38% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 октября 2022 года 19:43
Рубль закрыл торги пятницы умеренным ростом к доллару и евро на фоне завершения налогового периода октября
Москва. 28 октября. Доллар США и евро снизились на "Московской бирже" по итогам торгов пятницы, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне последних налоговых платежей октября. При этом ранее в ходе дневных торгов рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, так как оно уже было учтено рынком.    читать дальше
.
28 октября 2022 года 19:35
Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем, обновив максимумы более чем за месяц
Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, затишья в геополитической повестке и санкционных действиях Запада против России, а также благодаря поступлению свежей ликвидности от выплаченных дивидендов "Газпрома". Индексы МосБиржи и РТС превысили рубежи 2150 и 1100 пунктов, обновив максимумы более чем за месяц.    читать дальше
.
28 октября 2022 года 19:31
Рынок акций РФ в пятницу консолидировался, неделя закрылась ростом индексов
Москва. 28 октября. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался на фоне смешанных сигналов с внешних площадок, что подталкивало игроков к выборочной фиксации прибыли; реакция на ожидаемое решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку неизменной оказалась в целом нейтральной. Индексы Мосбиржи и РТС закрепились выше уровней 2150 и 1100 пунктов соответственно, ощутимо прибавив по итогам недели.    читать дальше
.
28 октября 2022 года 19:04
Акции Polymetal, Группы Позитив и Юнипро будут интересны на следующей неделе - BCS Express
Акции Polymetal, "Группы Позитив" и "Юнипро" будут интересны на следующей неделе, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев. Polymetal, намерен опубликовать операционные результаты за III квартал 2 ноября. По итогам I полугодия финансовые результаты компании просели из-за геополитики,...    читать дальше
.
28 октября 2022 года 18:53
Акции Ford Motor привлекательны для долгосрочных покупок - Freedom Finance Global
Акции Ford Motor привлекательны для покупок на долгосрочную перспективу, считает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "Продажи Ford за III квартал превзошли прогнозы, а прибыль недотянула до общерыночных ожиданий. Считаем акции Ford привлекательными для покупки с долгосрочным...    читать дальше
.
28 октября 2022 года 18:45
Цены евробондов РФ продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику на фоне выросших UST
Москва. 28 октября. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику на фоне выросших в цене в рамках коррекции американских казначейских обязательств (US Treasuries) на ожиданиях менее агрессивного повышения ставки ФРС США в декабре. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов умеренно расширились.    читать дальше
.
28 октября 2022 года 18:33
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций ЛУКОЙЛа на уровне "покупать"
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций "ЛУКОЙЛа" на уровне "покупать", сообщается в комментарии банка. "Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал акционерам утвердить на общем собрании дивиденды за 2П21 в размере 537 руб. на акцию, что предполагает высокую дивидендную доходность в...    читать дальше
.
28 октября 2022 года 18:02
Freedom Finance Global рекомендует держать акции Apple
Freedom Finance Global рекомендует держать акции Apple Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $134 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы оцениваем квартальный отчет Apple нейтрально-негативно. Фактические результаты оказались лучше прогнозов и средних по рынку...    читать дальше
.
28 октября 2022 года 17:46
Вероятность сохранения паузы в изменении ставки ЦБР в декабре высока - "Велес Капитал"
Вероятность сохранения паузы в изменении ключевой ставки Банка России на последнем заседании в текущем году (16 декабря) высока, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% в пятницу. ЦБ также оставил прежний...    читать дальше
.
28 октября 2022 года 17:30
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Fiserv
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Fiserv Inc. с прогнозной стоимостью $130,1 за штуку, что предполагает потенциал роста 28% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании. "Разработчик платежных решений для бизнеса Fiserv представил отчет по результатам третьего...    читать дальше
.
28 октября 2022 года 17:16
Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "держать" для акций Pioneer Natural Resources
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Pioneer Natural Resources Co., сообщается в комментарии аналитика Кирилла Бахтина. "Мы не ожидаем значительных изменений цены акций эмитента в ближайшие торговые сессии, поскольку чистая прибыль за 3К22 оказалась на уровне...    читать дальше
.
28 октября 2022 года 17:00
Рост котировок акций Intel выше $32 пока маловероятен - BCS Express
Рост котировок акций Intel Corp. выше уровня в $32 за штуку пока маловероятен, считает эксперт BCS Express Евгений Калянов. "Грандиозные планы американского чипмейкера Intel по сокращению рабочих мест и расходов, которые должны помочь сберечь капитал и предоставить возможность для его более...    читать дальше
.
28 октября 2022 года 16:40
Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Apple
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью $185 за штуку, что предполагает потенциал роста 28% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков Сергея Вахрамеева и Ирины Фомкиной. "Чистая прибыль Apple в 4К22 составила $1,29 на...    читать дальше
.
28 октября 2022 года 16:24
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций McDonald''s на уровне $275
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций McDonald''s Corp. на уровне $275 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы положительно оцениваем отчетность эмитента за третий квартал, так как сеть сохраняет сильные конкурентные позиции на рынке. В то же время...    читать дальше
.
28 октября 2022 года 16:04
Возможно продолжение роста цен на нефть в ближайшие торговые дни - "Велес Капитал"
Возможно продолжение роста нефтяных котировок в ближайшие торговые сессии, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Нефтяные фьючерсы на текущей неделе предприняли попытку подняться выше в район октябрьских пиков на уровнях $98,66 и $93,62 за баррель сортов Brent и...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.