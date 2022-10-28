"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Fiserv Inc. с прогнозной стоимостью $130,1 за штуку, что предполагает потенциал роста 28% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Разработчик платежных решений для бизнеса Fiserv представил отчет по результатам третьего квартала. Квартальная выручка Fiserv увеличилась на 9% г/г и достигла $4,52 млрд, превзойдя консенсус-прогноз в $4,31 млрд. Отметим, что компании удается демонстрировать стабильные темпы роста на протяжении этого года, что указывает на устойчивость бизнеса к ухудшению макроэкономической обстановки в мире. Опираясь на результаты 9 месяцев, эмитент повысил прогноз по органическому росту выручки на конец года до 11% г/г. Также повышен прогноз по скорр. EPS до диапазона $6,48-6,55, что предполагает рост на 16-17% г/г. Компания рассчитывает на увеличение скорр. операционной маржи на 1 п.п. в текущем году., - указывает в комментарии аналитик Ксения Лапшина. - С начала 2022 года акции Fiserv выглядят "лучше рынка", динамика их котировок за неполные 10 месяцев близка к нулевой на фоне значительных потерь по индексу S&P 500. В периоды повышенной волатильности акции выглядят хорошим дополнением к портфелю, помогая снизить общий риск".

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