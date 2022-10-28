Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "держать" для акций Pioneer Natural Resources

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Pioneer Natural Resources Co., сообщается в комментарии аналитика Кирилла Бахтина.

"Мы не ожидаем значительных изменений цены акций эмитента в ближайшие торговые сессии, поскольку чистая прибыль за 3К22 оказалась на уровне прогноза рынка. Компания не сделала изменений в своем прогнозе на 2022 год, а на 2023 год пока не озвучивала ориентиры. В следующем году мы предполагаем нефтяные цены на уровне примерно $94 за баррель марки WTI, без существенных изменений относительно 3К22, однако отмечаем, что из-за роста инфляции Pioneer Natural Resources не удалось уложиться в свой прогноз по удельным затратам на добычу (фактические составили $13,6/барр. против ориентира в $12-13,5/барр.)", - отмечает эксперт.

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