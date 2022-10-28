Рост котировок акций Intel выше $32 пока маловероятен - BCS Express

Рост котировок акций Intel Corp. выше уровня в $32 за штуку пока маловероятен, считает эксперт BCS Express Евгений Калянов.

"Грандиозные планы американского чипмейкера Intel по сокращению рабочих мест и расходов, которые должны помочь сберечь капитал и предоставить возможность для его более эффективного применения, несколько воодушевили инвесторов. Также поддержкой стало первичное размещение на Nasdaq дочерней компании Mobileye Global. Это вызвало рост цены акций эмитента после выхода квартального релиза. Но общий тяжелый фон в индустрии производства микросхем, а также уже прогремевший бум, когда потребители раскупили ПК во время пандемии и обустроили домашние офисы, а сейчас воздерживаются от покупок в условиях высоких цен, ограничивают существенный позитив в акциях, и их роста в ближайшей перспективе стоит ожидать в пределах сопротивления на уровне в $32 за бумагу", - указывает аналитик инвестиционной компании в обзоре.

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