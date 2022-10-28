Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Apple

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью $185 за штуку, что предполагает потенциал роста 28% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков Сергея Вахрамеева и Ирины Фомкиной.

"Чистая прибыль Apple в 4К22 составила $1,29 на акцию, выручка - $90,1 млрд, по обоим показателям компания немного превзошла ожидания рынка ($1,27 и $88,7 млрд соответственно). Мы в целом очень позитивно оцениваем результаты Apple за 4К22 и 2022 ф.г. (закончившийся 24 сентября), по акциям эмитента сохраняем рейтинг "покупать": их справедливая стоимость в $185 за штуку, рассчитанная по модели DCF, предполагает потенциал роста 28% относительно текущего уровня", - пишут эксперты.

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