Возможно продолжение роста цен на нефть в ближайшие торговые дни - "Велес Капитал"

Возможно продолжение роста нефтяных котировок в ближайшие торговые сессии, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Нефтяные фьючерсы на текущей неделе предприняли попытку подняться выше в район октябрьских пиков на уровнях $98,66 и $93,62 за баррель сортов Brent и WTI соответственно, и в ближайшие дни нельзя исключать продолжения восходящей динамики ввиду вступления в силу сокращения нефтедобычи ОПЕК в ноябре (официальный объем 2 млн барр./день, по факту же снижение может составить около 1 млн барр./день) и ожиданий более ограниченных поставок из России в декабре. Влиять на динамику нефтяных котировок традиционно будет и общемировой "аппетит" к риску, который может ограничивать покупки в случае актуализации страхов замедления глобальной экономики", - указывает эксперт в комментарии.

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