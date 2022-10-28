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28 октября 2022 года 15:43
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции банка "Санкт-Петербург" с целью 120 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции банка "Санкт-Петербург" с целью 120 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24%, стоп-приказ: 82,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Наблюдательный совет банка объявил программу обратного выкупа обыкновенных акций. Кредитная организация до 15 ноября 2023 года приобретет до 22 млн своих бумаг на сумму до 2,5 млрд руб. Потенциальная доходность по акциям банка от выплаты дивидендов за I полугодие 2022 года и buyback может превысить 15%", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения бумага двигается в рамках восходящего тренда, закрепившись выше уровня сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 120 рублей риск на портфель составит 0,75%", - указывают в "Финаме". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-БАНК-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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