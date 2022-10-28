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28 октября 2022 года 15:21
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Chevron с целью $193
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Chevron Corp. с целью $193 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,3%, стоп-приказ: $172, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Chevron отчитается о финансовых результатах за III квартал в пятницу, 28 октября. Ожидается, что выручка составит $57,355 млрд, а прибыль на акцию - $4,89. Если действительность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст хороший прогноз, рынок может заложить данный позитив в стоимость", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения акция торгуется в краткосрочном восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью $193. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $172 риск на портфель составит 0,17%", - указывают в "Финаме". Chevron Corp. - крупнейшая интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире. Основные (по объему доказанных резервов) месторождения, разрабатываемые и эксплуатируемые компанией, находятся в США (29%), Австралии (20%) и Казахстане (18%). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-CHEVRON-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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