"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Chevron с целью $193

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Chevron Corp. с целью $193 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,3%, стоп-приказ: $172, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Chevron отчитается о финансовых результатах за III квартал в пятницу, 28 октября. Ожидается, что выручка составит $57,355 млрд, а прибыль на акцию - $4,89. Если действительность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст хороший прогноз, рынок может заложить данный позитив в стоимость", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акция торгуется в краткосрочном восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью $193. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $172 риск на портфель составит 0,17%", - указывают в "Финаме".

Chevron Corp. - крупнейшая интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире. Основные (по объему доказанных резервов) месторождения, разрабатываемые и эксплуатируемые компанией, находятся в США (29%), Австралии (20%) и Казахстане (18%).

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