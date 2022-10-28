Решение ЦБР по ставке значимо не повлияет на курс рубля и доходности облигаций - Совкомбанк

Решение ЦБР сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых значимо не повлияет на курс рубля, ставки по депозитам и кредитам, а также доходности на долговом рынке, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"ЦБ приостановил цикл смягчения монетарной политики на фоне преобладания проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте, - пишет Васильев. - Среди них - текущие санкционные ограничения, возросшие инфляционные ожидания населения и бизнеса, сокращение рабочей силы из-за частичной мобилизации, риски ослабления курса рубля из-за возможных новых санкций на экспорт нефти и вероятной глобальной рецессии".

Текущая динамика инфляции, на взгляд эксперта, соответствует планам Банка России по возвращению инфляции к целевым 4% в 2024 году, поэтому изменений ключевой ставки пока не требуется. ЦБ уточнил прогноз по инфляции на конец этого года в 12-13% и сохранил прогноз 5-7% на конец 2023 года и 4% - на конец 2024 года.

Стратег банка считает, что сегодняшнее решение по ставке было уже заложено в рынок и поэтому значимо не повлияет на курс рубля, ставки по депозитам и кредитам, а также доходности на долговом рынке.

Также Васильев подчеркивает, что Банк России сохранил нейтральный сигнал о будущих действиях - "будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели...".

"Мы ожидаем, что годовая инфляция до конца года останется в диапазоне 12-13%. Разовому всплеску инфляции в декабре будет способствовать индексация тарифов ЖКХ с 1 декабря в пределах 9%. Полагаем, что Банк России на следующем заседании 16 декабря сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,5%. ЦБ сохранил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год в 6,5-8,5% и 6-7% в 2024 году. В базовом сценарии в следующем году мы ожидаем возобновления цикла снижения ключевой ставки по мере замедления инфляции", - прогнозирует эксперт Совкомбанка.

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