"Финам" подтверждает рейтинг акций McDonald''s на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций McDonald''s Corp. на уровне "держать" с целью $274,05 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"McDonald''s отчитался лучше ожиданий за III кв. 2022 ф.г., хотя на результатах компании негативно сказалось укрепление доллара против зарубежных валют - около 60% выручки приходится на интернациональные рынки. Мы положительно оцениваем отчетность, потребительский спрос на предложение McDonald''s остается устойчивым, а, учитывая давление на рентабельность со стороны операционных издержек, сеть показала хороший результат по чистой прибыли. Наша целевая цена по акциям McDonald''s - $274,05, рейтинг "держать", потенциал роста - 3,4%", - отмечает аналитик Анна Буйлакова.

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