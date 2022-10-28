Вероятно восстановление котировок акций Amazon до $102 в ближайшее время - BCS Express

Вероятно восстановление котировок акций Amazon.com Inc. до $102 в ближайшее время, говорится в аналитическом материале BCS Express.

Акции Amazon 27 октября после релиза за III квартал обвалились на 20%, отмечается в комментарии. Отчет показал, что EPS оказалась выше прогнозов, а выручка - ниже, рост выручки облачного подразделения (AWS) замедляется. Компания заявила, что ожидает выручку в размере от $140 до $148 млрд в IV праздничный квартал (годовой прирост от 2% до 8%), что намного меньше оценки в $156 млрд, ожидаемой отраслевыми аналитиками.

"Amazon в период пандемии рос слишком быстро, сделав ставку на то, что переход на электронную коммерцию оправдает разросшуюся инфраструктуру доставки, - пишет аналитик Евгений Калянов. - Вместо этого онлайн-продажи замедлились, поскольку потребители стремились вернуться к допандемическому образу жизни, и рост компании значительно замедлился в текущих реалиях. А негативный прогноз на последний квартал года, приносящий традиционно большую прибыль, не дает повода к положительной переоценке по акцияv AMZN, но вместе с этим распродажа на 20% сделала акции гиганта электронной коммерции в моменте перепроданными, и в ближайшей перспективе стоит ожидать их умеренного восстановления до уровня сопротивления на $102".

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