ЕЦБ сохранит ставку на уровне 2-2,5% в течение года - Банк "Открытие"

ЕЦБ, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 2-2,5% годовых в течение года, полагает экономист "Открытие Research" банка "Открытие" Кирилл Кононов.

"Европейский центральный банк повысил ставку с 1,25% до 2%, и это означает, что реальная ставка теперь составляет -8%. Основные инфляционные факторы не подвержены воздействию политики ЕЦБ, и более серьезное ужесточение могло бы лишь разбалансировать финансовую систему, не улучшив при этом положение нефинансового сектора", - отмечает эксперт.

В сентябре инфляция в еврозоне достигла 9,9% г/г, а в октябре должна превысить 10%. Основной причиной роста цен, на взгляд Кононова, по-прежнему остаётся подорожание энерготоваров (+40% г/г), в первую очередь - газа из-за взрывов на Северных потоках и других перебоев в поставках. Дорожают также товары, цена которых сильно зависит от цен на энергию - например, продовольствие, из-за удорожания энергоёмких удобрений.

"ЕЦБ также поддерживает реальную ставку на низком уровне из-за высокой кредитной нагрузки и необходимости поддерживать текущую экономическую активность, - подчеркивает стратег банка. - Сейчас европейские предприятия активно наращивают кредиты для поддержания операционной деятельности - покупки подорожавших промежуточных товаров и сырья. Быстрое повышение ставок могло бы привести к остановке производства на части из них. Кроме того, ЕЦБ, вероятно, поддерживает неизменным уровень ставки относительно ставки ФРС, чтобы умеренно низкий курс евро помог экспортёрам проще пройти экономический кризис".

По мнению Кононова. ожидания возможного дальнейшего ухудшения ситуации, вероятно, вынудят ЕЦБ и дальше продолжать мягкую денежно-кредитную политику.

"Помимо повышения ставки ДКП, регулятор поменял и другие ставки, - указывает Кононов. - С конца ноября ставки по кредитам для банков со стороны ЕЦБ под залог кредитов бизнесу будут привязаны к ставке ЕЦБ. Регулятор также будет платить банкам процент на обязательные резервы по депозитной ставке ДКП, которая была повышена пропорционально основной ставке - с 0,75% до 1,5%. В текущих условиях она остаётся основной при определении стоимости ликвидности для банков. Эти изменения не предполагают существенных изменений в ДКП, их задача - поддерживать коридор ставок в существующем виде".

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