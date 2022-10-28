Вероятно движение рубля к 65 руб./$1 в следующие месяцы - "Локо-Инвест"

Вероятно движение курса рубля к уровню 65 руб./$1 в следующие месяцы из-за сокращения торгового профицита, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"ЦБ РФ может несколько улучшить прогнозы 2023 года по ВВП, сохранив ожидания по инфляции и оценку инфляционных рисков. Вряд ли верхняя граница по средней ставке (8,50%) сместится выше, а вот нижняя граница может быть передвинута до 7,00%. Сигнал, с нашей точки зрения, вряд ли станет более ястребиным, скорее регулятор предпочтет нейтральный data-dependent подход, - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре. - Для рубля решение ЦБ будет во многом нейтрально, если только мы не ошибаемся и Банк России не ужесточит риторику. Ближайшие дни поддержка от экспортеров может еще сохраниться, но далее (до конца года) рубль может начать "дрейфовать" в сторону 65 руб./$1 из-за сокращения торгового профицита (снижение экспорта, в том числе в преддверии санкций на нефть, рост импорта). Отметим, что последний опрос ЦБ указывает на улучшение ожиданий домохозяйств по рублю - видимо, здесь происходит переосмысление перспектив, учитывая более крепкие уровни относительно исходных ожиданий в сентябре-октябре".

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