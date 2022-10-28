"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Mastercard Inc. и целевую цену на уровне $422,4 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Mastercard, оператор одной из крупнейших международных платежных систем, представил неплохой финансовый отчет за III квартал 2022г, отразивший сохранение достаточно высокой потребительской и деловой активности в США и мире. Выручка увеличилась на 15,5% (г/г) до $5,76 млрд и оказалась несколько выше консенсус-прогноза на уровне $5,65 млрд. Баланс Mastercard остается довольно прочным. Как отметил CEO Mastercard Майкл Мибах, потребительские расходы остаются устойчиво высокими, а объемы трансграничных транзакций продолжают восстанавливаться. Мы подтверждаем целевую цену акций Mastercard на уровне $422,4 (апсайд - 34%) и рейтинг "покупать" для них", - пишет аналитик Игорь Додонов.

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