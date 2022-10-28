Рынок акций РФ утром снижается в рамках коррекции, индекс МосБиржи просел к 2135п

Москва. 28 октября. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается по большинству blue chips на фоне негативных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок; индекс МосБиржи откатился в район 2135 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2135,23 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1093,74 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,4%.

Доллар просел до 61,5 рубля (-0,22 рубля).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-2,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4% и -1,2% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -0,7% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Московской биржи" (-0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,6%).

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", завершение позитивной торговой недели проходит в коррекционных настроениях в ожидании решения Банка России по ставке, которая, скорее всего, останется неизменной.

Дальнейший рост российского рынка акций может получить новые драйверы, но без них инвесторы пока предпочитают фиксировать заработанную ранее прибыль. За океаном американские индексы по-прежнему находятся в глобальном "медвежьем" тренде, так как падение прибылей гигантов IT-отрасли разочаровывают даже самых оптимистичных "быков".

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в Китае, где растет число заболеваний коронавирусом, а вместе с этим расширяются карантинные меры. Это может негативно сказаться на спросе на российский экспорт.

Большинство американских IT-гигантов предоставило слабую отчетность за минувший квартал, а также вместе с этим ухудшились прогнозы. Регуляторы осторожно намекают на некие пределы повышения ставки, но до поступления свежей статистики по инфляции говорить о чем-либо будет преждевременным. Российские акции могут провести пятницу под давлением. Ситуация в Китае пока не способствует уверенности в стабильности экспорта в эту страну. Рубль также окажется слабее по факту завершения последнего налогового дня в октябре.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ухудшение зарубежных настроений спровоцировало коррекцию рынка акций РФ, который еще накануне выглядел краткосрочно перекупленным.

ЦБ РФ, скорее всего, оставит процентную ставку на текущем уровне 7,5% или снизит ее на 25 базисных пунктов. Если в течение сессии не поступит новых негативных сигналов, не исключены попытки рынка акций РФ вернуться к восходящему движению и реализации потенциалов роста, полагает аналитик.

В Азии заметно упали китайские индексы на фоне опасений в отношении негативного влияния на национальную экономику противовирусных мер. Нефть также корректируется, хотя поддержку котировкам оказывают опасения в отношении более ограниченного предложения в преддверии сокращения нефтедобычи ОПЕК+ в ноябре и введения эмбарго против российской нефти в декабре. Риски замедления мирового спроса, однако, все еще выступают сдерживающим покупателей фактором, считает Кожухова.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко также полагает, что Банк России на заседании в пятницу может оставить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Снижение инфляции в России продолжается: она достигла 13,68% в сентябре, а в октябре может замедлиться до 13-13,2%. Инфляционные ожидания незначительно выросли, но они слабее, чем в начале года. Тем не менее, вероятнее всего, регулятор возьмет паузу в смягчении монетарной политики, поскольку пока неясно, насколько значительно сокращение потребительского спроса и ослабление деловой активности влияют на инфляцию. Комментарий относительно перспектив возобновления смягчения, вероятно, будет сдержанным. Возможно указание на временное повышение ставки в случае реализации проинфляционных рисков на краткосрочном горизонте, однако таргет по инфляции (4% в 2024 году) вряд ли будет пересмотрен, полагает эксперт.

Реакция инвесторов на заседание Банка России обещает быть спокойной. В то же время массовой фиксации прибыли в длинных позициях пока не предвидится. Ориентир для индекса МосБиржи - коридор 2150-2200 пунктов, считает Ващенко.

В США накануне снизились индексы акций S&P 500 (-0,6%) и Nasdaq (-1,6%) вслед за падением котировок акций технологических компаний, но подрос Dow Jones (+0,6%) благодаря хорошим квартальным отчетам ряда компаний индекса, а также более сильным, чем ожидалось, данным о динамике ВВП США за третий квартал.

По предварительным данным Минторга США, ВВП страны в III квартале вырос на 2,6% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,4%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали 2,3%.

Рост индекса базовой инфляции (PCE Core), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС), в третьем квартале замедлился до 4,5% по сравнению с 4,7% в апреле-июне.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 2,3%, гонконгский Hang Seng теряет 3,9%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,8-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 1,1%).

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков.

Тем временем безработица в Японии в сентябре увеличилась до 2,6% по сравнению с 2,5% месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи страны. Эксперты в среднем прогнозировали сохранение показателя на августовском уровне, сообщает Trading Economics. Для сравнения, в сентябре 2021 года безработица находилась на отметке 2,8%.

Объем ВВП Франции в третьем квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee. Это совпало со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Тем временем потребительские расходы во Франции в сентябре выросли на 1,2% относительно предыдущего месяца. Респонденты агентства Bloomberg ожидали повышения на аналогичную величину.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу снижаются после уверенного роста накануне. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $96,02 за баррель (-1% и +1,3% в четверг), декабрьская цена WTI - $87,96 за баррель (-1,3% и +1,3% накануне).

Несмотря на пятничное снижение, цены на нефть могут завершить неделю ростом на фоне резкого падения курса доллара, а также данных об экспорте США.

Между тем инвесторы сохраняют осторожность на фоне неопределенного прогноза спроса в связи с ростом инфляции, повышением процентных ставок и растущими рисками рецессии, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-7,2%), "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-5,3%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4,2%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-3,5%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-2,8%), бумаги банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,6%).

Ритейлер "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-2,2% ГДР) в III квартале 2022 года увеличил чистую розничную выручку на 10% по сравнению с аналогичным показателем за III квартал 2021 года, до 47,8 млрд рублей.

Подорожали бумаги ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+7,5%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+6,4%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+3,3%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,7%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,85 млрд рублей (из них 2,23 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,08 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 684,33 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").