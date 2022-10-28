BCS Express умеренно позитивно оценивает среднесрочные перспективы цены бумаг "О''Кей", сообщается в комментарии эксперта инвестиционной компании Дмитрия Пучкарева.

"Операционные результаты "О''Кей" за III квартал и 9 месяцев 2022 года сильные, темпы роста выручки находятся вблизи максимальных уровней за последние годы, LFL-продажи замедляются, но остаются на положительной территории. Внимание стоит уделить темпам развития сети дискаунтеров - это наиболее перспективный формат группы. По итогам квартала выручка сегмента увеличилась в 1,5 раза г/г, LFL-продажи прибавили 26,1%. LFL-трафик продолжает хорошо расти, свидетельствуя о качественном развитии и успешности формата, - отмечает аналитик. - В то же время локальную негативную реакцию может вызвать замедление темпов роста относительно рекордно сильного II квартала, где LFL-продажи дискаунтеров выросли сразу на 37%, а выручка прибавила 69%. При этом коррекция в бумагах может быть непродолжительной. Учитывая перспективы развития сети дискаунтеров "ДА!", умеренно позитивно оцениваем среднесрочные перспективы акций компании".

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