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28 октября 2022 года 11:14

Инвесторам стоит рассмотреть возможность покупки акций США на текущих уровнях - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит рассмотреть возможность покупки акций США на текущих уровнях с выходом из позиций ближе к концу I кв. 2023г, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Поскольку ставка ФРС США вырастет на 75 б.п. на следующей неделе, а затем, вероятно, еще на 50 б.п. в декабре, мы ожидаем, что этот самый точный индикатор рецессии в Штатах даст сигнал к концу года. После чего отмеряем 9-10 месяцев и ждём рецессию осенью 2023г", - прогнозируют эксперты.

Несмотря на такой прогноз, сейчас, на их взгляд, неподходящее время для продаж. Напротив, сейчас можно рассмотреть возможность покупки с выходом из позиций ближе к концу I кв. 2023г:

- Акции США упали на 25% со своего пика. Это обычный масштаб снижения в рамках короткого "медвежьего" рынка - он достигнут.

- Мы вступаем в самый сильный сезон года для акций.

- Федрезерв США, вероятно, даст сигнал смягчения своей позиции на несколько месяцев, даст время для снижения общей инфляции.

- Большое количество открытых коротких позиций и недовес портфелей инвесторов акциями может привести к резкому подъёму рынка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


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