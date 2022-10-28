Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики в ожидании итогов заседания ЦБ РФ

Москва. 28 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий итогов заседания ЦБ РФ, на котором прогнозируется сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% годовых (наибольший интерес представляют заявления руководства Центробанка относительно дальнейшей денежно-кредитной политики), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов в четверг благодаря хорошим квартальным отчетам ряда компаний индекса, а также более сильному, чем ожидалось, увеличению ВВП США за третий квартал. S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в минусе вслед за падением котировок акций технологических компаний. Согласно предварительным данным министерства торговли США, опубликованным в четверг, американская экономика в июле-сентябре выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 2,4%, респонденты The Wall Street Journal - на 2,3%.

Рост индекса базовой инфляции (PCE Core), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система, в третьем квартале замедлился до 4,5% по сравнению с 4,7% в апреле-июне. Тем временем данные Минтруда США показали менее существенное, чем ожидалось, увеличение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе. Количество заявок выросло на 3 тыс. и составило 217 тыс. человек. Эксперты прогнозировали повышение до 220 тыс.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в ходе торгов в пятницу, трейдеры оценивают итоги заседания Банка Японии и квартальные отчеты компаний. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:21 мск упал на 1,4%, в то время как гонконгский Hang Seng - на 2,9%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск потерял 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,9%. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов снизилось на 0,88%. Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского ЦБ, распространенном по итогам заседания. Это совпало с ожиданиями большинства аналитиков.

В свою очередь цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу после уверенного роста накануне. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск подешевели на 1,02% - до $95,97 за баррель. По итогам торгов в четверг они выросли на 1,33%, до $96,96 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени снизились на 1,36%- до $87,87 за баррель. По итогам предыдущих торгов они увеличились на 1,33%, до $89,08 за баррель.

Несмотря на пятничное снижение, цены на нефть могут завершить неделю ростом на фоне резкого падения курса доллара, а также данных об экспорте США. Между тем инвесторы сохраняют осторожность на фоне неопределенного прогноза спроса в связи с ростом инфляции, повышением процентных ставок и растущими рисками рецессии.

Ранее на этой неделе стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg эксперты ожидали более умеренного роста - на 1,5 млн баррелей. В докладе Минэнерго США также сообщалось, что товарные запасы бензина снизились на 1,48 млн баррелей, а резервы дистиллятов увеличились на 170 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение по бензину на 1,5 млн баррелей, по дистиллятам - на 1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,63 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,93 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 октября снизился всего на 0,03% и составил 109,06 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 812,59 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-05R" (+0,32%), "ГТЛК-002Р-01" (+0,32%) и "Северсталь БО-06" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-20" (-0,43%), "Совкомбанк БО-П04" (-0,42%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,37%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии БО-001Р-05 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,95% годовых. Ставки 2-12-го купонов определены равными ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации прошел 25 октября, первоначальный объем составлял от 5 млрд рублей.

ХК "Новотранс" установила ставку 1-20-го купонов 5-летнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 18,5 млрд рублей на уровне 11,7% годовых. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с 10 млрд рублей до 18,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата 20 квартальных купонов, а также амортизация: в даты выплат 13-20-го купонов будет погашено по 12,5% от номинальной стоимости. В результате индикативная дюрация составит около 3,3 года. Техразмещение ожидается 1 ноября.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) установило финальный ориентир ставки 1-го купона дебютного 3-летнего выпуска облигаций объемом 3 млрд рублей в размере 10,8% годовых. Ориентиру соответствует доходность 11,09% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Техразмещение запланировано на 2 ноября.

ВЭБ установил ставку 1-го и единственного купона годового выпуска серии ПБО-001Р-К405 объемом 30 млрд рублей на уровне 8,82% годовых. Объем выплат составит 2,646 млрд рублей.

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" 28 октября начнет размещение 10-летнего выпуска облигаций серии БО-001P-24 объемом 10,035 млрд рублей. Датой окончания размещения станет дата размещения последней облигации или третий рабочий день с даты начала размещения. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,85% годовых. Купоны квартальные.

Топливная компания "Нафтатранс плюс" 31 октября начнет размещение 3-летнего выпуска облигаций серии БО-04 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. Облигации будут размещаться по открытой подписке. По выпуску запланированы оферты: по 25% от номинальной стоимости бумаг планируется выкупить в даты окончания 3-го, 6-го, 9-го и 12-го купонов. Предусмотрена также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ПАО "Русал Братск" выкупило по оферте 11 млн 509 тыс. 30 облигаций серии БО-001Р-01 по цене 100% от номинала. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 15 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 9% годовых.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) выкупило по оферте 720 тыс. 768 облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 4,8% эмиссии. РЖД разместили 10-летний выпуск в октябре 2015 года.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) выкупило по оферте 93 тыс. 090 облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 4 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб. Таким образом, компания выкупила 2,3% эмиссии. ГТЛК разместила 10-летний выпуск в ноябре 2015 года по ставке 14,75% годовых.

ООО "Сахарная компания "Столица" (Москва) допустило технический дефолт по выплате 4-го купона 3-летних облигаций 1-й серии на 193,5 тыс. рублей. Причиной неисполнения обязательств компания указала приостановление операций по расчетным счетам. Эмитент начал размещение 3-летнего выпуска облигаций 1-й серии объемом 50 млн рублей в сентябре 2021 года. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.

ООО "Торговый дом Синтеком" допустило технический дефолт по выплате 5-го купона выпуска облигаций серии БО-ПО1 объемом 100 млн рублей. Причиной неисполнения обязательств указано отсутствие денежных средств в необходимом объеме. ТД "Синтеком" завершил размещение выпуска со сроком обращения 3,5 года в июле 2021 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения по усмотрению эмитента - по 25% от номинала, начиная с 11-го купона. Заем размещен в рамках программы облигаций компании серии БО-ПО1 объемом до 1 млрд рублей. Срок действия программы - 10 лет, облигации могут размещаться тоже на 10 лет. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.