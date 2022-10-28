.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики в ожидании итогов заседания ЦБ РФ
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в сентябре ускорилось до 3,1%
Снижение промпроизводства в РФ в сентябре ускорилось до 3,1%, после сокращения на 0,1% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 1,9%. В январе-сентябре промпроизводство увеличилось на 0,4%
 
Путин: в этом году ВВП РФ сократится на 2,8-2,9%, инфляция будет в районе 12%
Инфляция в РФ в 2022 году составит примерно 12%, экономика снизится на 2,8-2,9%, заявил вчера президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай". "Инфляция по году будет примерно 12%, и она имеет...
 
В России появился ГОСТ поверки счетчиков воды
С 1 ноября в России начнет действовать ГОСТ поверки счетчиков воды - ГОСТ Р 8.1012-2022 "Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики воды. Методика поверки", сообщили "Известиям" в пресс-службе Росстандарта. В документе...
 
Торговые сети ожидают дальнейшего снижения спроса
Доля ожидающих роста бизнеса топ-менеджеров российских сетей и поставщиков товаров повседневного спроса (FMCG) за год сократилась на треть - с 77% до 50%, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на результаты опроса NielsenIQ. Их них 39% отметили...
 
28 октября 2022 года 10:00

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики в ожидании итогов заседания ЦБ РФ

Москва. 28 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий итогов заседания ЦБ РФ, на котором прогнозируется сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% годовых (наибольший интерес представляют заявления руководства Центробанка относительно дальнейшей денежно-кредитной политики), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов в четверг благодаря хорошим квартальным отчетам ряда компаний индекса, а также более сильному, чем ожидалось, увеличению ВВП США за третий квартал. S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в минусе вслед за падением котировок акций технологических компаний. Согласно предварительным данным министерства торговли США, опубликованным в четверг, американская экономика в июле-сентябре выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 2,4%, респонденты The Wall Street Journal - на 2,3%.

Рост индекса базовой инфляции (PCE Core), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система, в третьем квартале замедлился до 4,5% по сравнению с 4,7% в апреле-июне. Тем временем данные Минтруда США показали менее существенное, чем ожидалось, увеличение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе. Количество заявок выросло на 3 тыс. и составило 217 тыс. человек. Эксперты прогнозировали повышение до 220 тыс.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в ходе торгов в пятницу, трейдеры оценивают итоги заседания Банка Японии и квартальные отчеты компаний. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:21 мск упал на 1,4%, в то время как гонконгский Hang Seng - на 2,9%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск потерял 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,9%. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов снизилось на 0,88%. Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского ЦБ, распространенном по итогам заседания. Это совпало с ожиданиями большинства аналитиков.

В свою очередь цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу после уверенного роста накануне. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск подешевели на 1,02% - до $95,97 за баррель. По итогам торгов в четверг они выросли на 1,33%, до $96,96 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени снизились на 1,36%- до $87,87 за баррель. По итогам предыдущих торгов они увеличились на 1,33%, до $89,08 за баррель.

Несмотря на пятничное снижение, цены на нефть могут завершить неделю ростом на фоне резкого падения курса доллара, а также данных об экспорте США. Между тем инвесторы сохраняют осторожность на фоне неопределенного прогноза спроса в связи с ростом инфляции, повышением процентных ставок и растущими рисками рецессии.

Ранее на этой неделе стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg эксперты ожидали более умеренного роста - на 1,5 млн баррелей. В докладе Минэнерго США также сообщалось, что товарные запасы бензина снизились на 1,48 млн баррелей, а резервы дистиллятов увеличились на 170 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение по бензину на 1,5 млн баррелей, по дистиллятам - на 1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,63 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,93 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 октября снизился всего на 0,03% и составил 109,06 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 812,59 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-05R" (+0,32%), "ГТЛК-002Р-01" (+0,32%) и "Северсталь БО-06" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-20" (-0,43%), "Совкомбанк БО-П04" (-0,42%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,37%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии БО-001Р-05 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,95% годовых. Ставки 2-12-го купонов определены равными ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации прошел 25 октября, первоначальный объем составлял от 5 млрд рублей.

ХК "Новотранс" установила ставку 1-20-го купонов 5-летнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 18,5 млрд рублей на уровне 11,7% годовых. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с 10 млрд рублей до 18,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата 20 квартальных купонов, а также амортизация: в даты выплат 13-20-го купонов будет погашено по 12,5% от номинальной стоимости. В результате индикативная дюрация составит около 3,3 года. Техразмещение ожидается 1 ноября.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) установило финальный ориентир ставки 1-го купона дебютного 3-летнего выпуска облигаций объемом 3 млрд рублей в размере 10,8% годовых. Ориентиру соответствует доходность 11,09% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Техразмещение запланировано на 2 ноября.

ВЭБ установил ставку 1-го и единственного купона годового выпуска серии ПБО-001Р-К405 объемом 30 млрд рублей на уровне 8,82% годовых. Объем выплат составит 2,646 млрд рублей.

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" 28 октября начнет размещение 10-летнего выпуска облигаций серии БО-001P-24 объемом 10,035 млрд рублей. Датой окончания размещения станет дата размещения последней облигации или третий рабочий день с даты начала размещения. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,85% годовых. Купоны квартальные.

Топливная компания "Нафтатранс плюс" 31 октября начнет размещение 3-летнего выпуска облигаций серии БО-04 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. Облигации будут размещаться по открытой подписке. По выпуску запланированы оферты: по 25% от номинальной стоимости бумаг планируется выкупить в даты окончания 3-го, 6-го, 9-го и 12-го купонов. Предусмотрена также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ПАО "Русал Братск" выкупило по оферте 11 млн 509 тыс. 30 облигаций серии БО-001Р-01 по цене 100% от номинала. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 15 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 9% годовых.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) выкупило по оферте 720 тыс. 768 облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 4,8% эмиссии. РЖД разместили 10-летний выпуск в октябре 2015 года.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) выкупило по оферте 93 тыс. 090 облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 4 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб. Таким образом, компания выкупила 2,3% эмиссии. ГТЛК разместила 10-летний выпуск в ноябре 2015 года по ставке 14,75% годовых.

ООО "Сахарная компания "Столица" (Москва) допустило технический дефолт по выплате 4-го купона 3-летних облигаций 1-й серии на 193,5 тыс. рублей. Причиной неисполнения обязательств компания указала приостановление операций по расчетным счетам. Эмитент начал размещение 3-летнего выпуска облигаций 1-й серии объемом 50 млн рублей в сентябре 2021 года. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.

ООО "Торговый дом Синтеком" допустило технический дефолт по выплате 5-го купона выпуска облигаций серии БО-ПО1 объемом 100 млн рублей. Причиной неисполнения обязательств указано отсутствие денежных средств в необходимом объеме. ТД "Синтеком" завершил размещение выпуска со сроком обращения 3,5 года в июле 2021 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения по усмотрению эмитента - по 25% от номинала, начиная с 11-го купона. Заем размещен в рамках программы облигаций компании серии БО-ПО1 объемом до 1 млрд рублей. Срок действия программы - 10 лет, облигации могут размещаться тоже на 10 лет. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 октября 2022 года 11:55
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Mastercard
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Mastercard Inc. и целевую цену на уровне $422,4 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Mastercard, оператор одной из крупнейших международных платежных систем, представил неплохой финансовый отчет за III квартал 2022г, отразивший...    читать дальше
.
28 октября 2022 года 11:33
BCS Express умеренно позитивно оценивает среднесрочные перспективы цены бумаг О''Кей
BCS Express умеренно позитивно оценивает среднесрочные перспективы цены бумаг "О''Кей", сообщается в комментарии эксперта инвестиционной компании Дмитрия Пучкарева. "Операционные результаты "О''Кей" за III квартал и 9 месяцев 2022 года сильные, темпы роста выручки находятся вблизи максимальных...    читать дальше
.
28 октября 2022 года 11:23
Рынок акций РФ утром снижается в рамках коррекции, индекс МосБиржи просел к 2135п
Москва. 28 октября. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается по большинству blue chips на фоне негативных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок; индекс МосБиржи откатился в район 2135 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа".    читать дальше
.
28 октября 2022 года 11:14
Инвесторам стоит рассмотреть возможность покупки акций США на текущих уровнях - "Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит рассмотреть возможность покупки акций США на текущих уровнях с выходом из позиций ближе к концу I кв. 2023г, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Поскольку ставка ФРС США вырастет на 75 б.п. на следующей неделе, а затем, вероятно, еще на 50 б.п. в декабре, мы...    читать дальше
.
28 октября 2022 года 10:57
Возможно ослабление рубля до 62 руб./$1 в пятницу - Банк "Санкт-Петербург"
рс валютной пары USD/RUB может закончить торговую сессию в пятницу ростом к 62 руб./$1 на фоне официально завершающегося октябрьского налогового периода и в преддверии выходных дней, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Итоги заседания Банка России будут иметь лишь ограниченный эффект на...    читать дальше
.
28 октября 2022 года 10:42
Доходность 10-летних ОФЗ к концу года может снизиться до 9% - ПСБ
Доходность 10-летних ОФЗ к концу текущего года может снизиться до 9% годовых, если ЦБР сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% на октябрьском и декабрьском заседаниях, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Индекс цен гособлигаций RGBI в четверг снизился на 0,16%,...    читать дальше
.
28 октября 2022 года 10:30
"Финам" сохраняет рейтинг" покупать" для акций Merck
алитики "Финама" сохраняют рейтинг" покупать" для акций Merck & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $105,9 за штуку на май 2023 года на фоне опубликованной отчетности американского фармацевтического гиганта за третий квартал, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Настоящее...    читать дальше
.
28 октября 2022 года 10:20
Рубль может укрепиться в пятницу до 61 руб./$1 - Sber CIB
Рубль может укрепиться в пятницу до 61 руб./$1, если риторика Банка России окажется довольно жёсткой, а экспортёры в последний день налоговых выплат будут активно продавать валюту, полагают аналитики Sber CIB. "Рубль в четверг укреплялся - до 61 руб./$1, но вечером на неликвидном рынке вернулся к...    читать дальше
.
28 октября 2022 года 10:09
Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет заседание ЦБ РФ и макростатистика: - Решение Банка России по монетарной политике. - ВВП Германии за III квартал 2022г. - ИПЦ в Германии за октябрь. - Индексы деловых и...    читать дальше
.
28 октября 2022 года 09:57
Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $90-95/барр. на следующей неделе - ПСБ
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $90-95 за баррель на следующей неделе, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цены на нефть марки Brent в четверг ускорили рост при поддержке относительно слабого доллара и вышедших лучше ожиданий...    читать дальше
.
28 октября 2022 года 09:44
Рубль, вероятно, продолжит движение в диапазоне 61-62 руб./$1 в пятницу - ПСБ
лютная пара доллар/рубль, вероятно, продолжит демонстрировать боковое движение в привычном диапазоне 61-62 руб./$1 на торгах в пятницу в случае отсутствия сюрпризов на заседании ЦБ РФ по ключевой ставке, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа...    читать дальше
.
28 октября 2022 года 09:30
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Comcast
инам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Comcast Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $41,7 за штуку на фоне опубликованной отчетности эмитента за третий квартал 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной...    читать дальше
.
28 октября 2022 года 09:20
Индекс Мосбиржи откроет торги в пятницу, скорее всего, снижением на 0,2-1% - "Алго Капитал"
декс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу, скорее всего, снижением в пределах 0,2-1%, в диапазоне 2145-2160 пунктов, на ухудшении состояния внешнего фона, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. Позднее индекс с большой долей вероятности...    читать дальше
.
28 октября 2022 года 09:16
Нефть дешевеет
Dow Jones завершил торги четверга в плюсе, S&P 500 и Nasdaq снизились. Фондовые индексы стран АТР снижаются в пятницу. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу.    читать дальше
.
28 октября 2022 года 09:09
Freedom Finance Global рекомендует держать акции Texas Instruments
Аналитики Freedom Finance Global рекомендуют держать акции Texas Instruments (TI) с прогнозной стоимостью на уровне $143,9 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Мы в целом оцениваем квартальные результаты эмитента (июль-сентябрь) как слабые: динамика финансовых показателей по...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.