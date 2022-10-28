"Финам" сохраняет рейтинг" покупать" для акций Merck

Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг" покупать" для акций Merck & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $105,9 за штуку на май 2023 года на фоне опубликованной отчетности американского фармацевтического гиганта за третий квартал, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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