Рубль может укрепиться в пятницу до 61 руб./$1 - Sber CIB

Рубль может укрепиться в пятницу до 61 руб./$1, если риторика Банка России окажется довольно жёсткой, а экспортёры в последний день налоговых выплат будут активно продавать валюту, полагают аналитики Sber CIB.

"Рубль в четверг укреплялся - до 61 руб./$1, но вечером на неликвидном рынке вернулся к 61,7 руб./$1, - напоминают они. - Отчасти это связано с тем, что приостановилось глобальное ослабление доллара. ЕЦБ повысил ставку на 75 б. п. и намекнул на её более плавное снижение в дальнейшем. После этого курс евро к доллару ослаб на 1%, опустившись ниже паритета. В пятницу рубль может вновь укрепиться - до 61 руб./$1, если риторика Банка России окажется довольно жёсткой, а экспортёры в последний день налоговых выплат будут активно продавать валюту".

Цены на нефть в четверг росли третий день подряд и достигли $95 за баррель, чему, по мнению экспертов инвестбанка, способствовал выход данных о росте ВВП США. В пятницу котировки отступили примерно до $94 за баррель после сообщений о новых карантинных ограничениях в ряде городов Китая из-за коронавируса. Аналитики Sber CIB считают, что в пятницу цена Brent останется диапазоне $92-94 за баррель, завершив ростом вторую неделю подряд.

"Доходности российских гособлигаций в четверг выросли на 3-15 б. п. - рынок закладывал в котировки ожидания, что Минфин сохранит значительный объём предложения ОФЗ, а также отыгрывал ускорение недельной инфляции, - отмечается также в комментарии. - Сегодня пройдёт заседание Банка России, на котором, по мнению аналитиков, он сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% и даст нейтральный сигнал относительно своих предстоящих действий. Такой сценарий уже полностью учтён инвесторами, поэтому на рынке ОФЗ вряд ли произойдут значительные изменения".

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