Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет заседание ЦБ РФ и макростатистика:

- Решение Банка России по монетарной политике.

- ВВП Германии за III квартал 2022г.

- ИПЦ в Германии за октябрь.

- Индексы деловых и потребительских настроений в еврозоне за октябрь.

- Дефлятор расходов на личное потребление в США за сентябрь.

- Данные по личным доходам и расходам в США за сентябрь.

- Данные по незавершённым сделкам по продаже жилья в США за сентябрь.

- Предварительный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за октябрь.

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