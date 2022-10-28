Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $90-95/барр. на следующей неделе - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $90-95 за баррель на следующей неделе, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть марки Brent в четверг ускорили рост при поддержке относительно слабого доллара и вышедших лучше ожиданий данных по ВВП США за третий квартал (2,6% против 2,4% г/г) , что сгладило ожидания вхождения экономики в рецессию. Январский фьючерс предпринял на этом фоне попытки выйти вверх за диапазон $90-95 за баррель, но импульса было недостаточно. Мы полагаем, что в пятницу котировки нефти марки Brent будут консолидироваться в районе $94-95 за баррель, отыгрывая неплохую статистику. Однако неопределенность все равно сохраняется, и есть опасения по спросу: решения ОПЕК+ о сокращении добычи при текущем профиците предложения в 2 млн барр./день и несоблюдении квот выглядят пока полумерами. Считаем, что на следующей неделе цена нефти марки Brent также будет оставаться в рамках $90-95 за баррель". - пишет аналитик в комментарии.

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