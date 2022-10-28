Нефть дешевеет

Dow Jones завершил торги четверга в плюсе, S&P 500 и Nasdaq снизились. Фондовые индексы стран АТР снижаются в пятницу. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу.

Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов в четверг благодаря хорошим квартальным отчетам ряда компаний индекса, а также более сильным, чем ожидалось, данным о динамике ВВП США за третий квартал.

S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в минусе вслед за падением котировок акций технологических компаний.

Согласно предварительным данным министерства торговли США, опубликованным в четверг, американская экономика в июле-сентябре выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 2,4%, респонденты The Wall Street Journal - на 2,3%.

Рост индекса базовой инфляции (PCE Core), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС), в третьем квартале замедлился до 4,5% по сравнению с 4,7% в апреле-июне.

Тем временем данные Минтруда США показали менее существенное, чем ожидалось, увеличение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе. Количество заявок выросло на 3 тыс. и составило 217 тыс. человек. Эксперты прогнозировали повышение до 220 тыс.

Подъем котировок акций Honeywell International (SPB: HON) Inc., McDonald''s Corp. (SPB: MCD), Caterpillar (SPB: CAT) Inc. и Merck & Co. (SPB: MRK), финансовые результаты которых превзошли прогнозы рынка, поддержали индекс Dow Jones.

Бумаги Honeywell подорожали по итогам торгов на 3,3%. Прибыль без учета разовых факторов компании в третьем квартале превзошла ожидания экспертов. Кроме того, Honeywell улучшила прогноз для этого показателя на 2022 год.

Стоимость акций McDonald''s также выросла на 3,3%, Caterpillar - на 7,7%, Merck - на 1,4%.

Акции Meta (SPB: META) Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) обвалились на 24,6% по итогам торгов в четверг, их цена упала до минимума с 2016 года. Чистая прибыль компании в третьем квартале сократилась вдвое, выручка - на 4,5%, причем оба показателя оказались хуже ожиданий рынка. Прогноз компании на четвертый квартал также разочаровал инвесторов.

"Инвесторы стали осознавать, что технологические компании, возможно, также не защищены от экономического спада, - отмечает главный инвестиционный директор Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер, слова которой приводит Market Watch. - Надежды на то, что они покажут гибкость и в этом сезоне отчетности, ослабли".

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Intel Corp. (SPB: INTC) подешевели соответственно на 3,1%, 4,1% и 3,5%. Все три компании обнародовали финансовые отчеты за прошедший квартал после закрытия рынка в четверг.

Стоимость бумаг американского производителя безалкогольных напитков Keurig Dr Pepper (SPB: KDP) Inc. опустилась по итогам торгов на 1,7%. Чистая прибыль компании в третьем квартале упала в 2,9 раза в результате роста ее расходов на транспортировку и хранение продукции, а также на оплату труда.

Цена акций Hertz Global Holdings Inc., занимающейся прокатом автомобилей, опустилась на 0,6%. Квартальная прибыль компании превзошла прогнозы, однако Hertz сообщила о существенном увеличении расходов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг прибавил 194,17 пункта (0,61%) и составил 32033,28 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 23,3 пункта (0,61%) - до 3807,3 пункта.

Nasdaq Composite потерял 178,32 пункта (1,63%) и составил 10792,67 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в пятницу, трейдеры оценивают итоги заседания Банка Японии и квартальные отчеты компаний.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:21 мск упал на 1,4%, в то время как гонконгский Hang Seng - на 2,9%.

Лидерами падения котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции Country Garden Holdings Co. Ltd. (-9,9%), China Mengniu Dairy Co. Ltd. (-9,5%) и Longfor Group Holdings Ltd. (-9,2%).

Акции China CITIC Bank Corp. дешевеют на 0,3%. Китайский банк в третьем квартале незначительно увеличил чистую прибыль на фоне увеличения чистого процентного дохода и операционной прибыли.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:21 мск снизилось на 0,7%.

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского ЦБ, распространенном по итогам заседания.

Это совпало с ожиданиями большинства аналитиков.

Тем временем безработица в Японии в сентябре увеличилась до 2,6% по сравнению с 2,5% месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи страны.

Эксперты в среднем прогнозировали сохранение показателя на августовском уровне, сообщает Trading Economics.

Для сравнения, в сентябре 2021 года безработица находилась на отметке 2,8%.

Наиболее существенно дешевеют акции производителя промышленных роботов Fanuc Corp. (-5,5%), которая опубликовала разочаровавшие инвесторов квартальные результаты и ухудшила годовой спрос, сославшись на ослабление спроса в Китае.

Также в лидерах падения в индексе находятся бумаги Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (-4,4%) и Hoya Corp. (-4,3%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск потерял 0,6%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снижаются на 3,2%.

Бумаги другого производителя микросхем, SK Hynix Inc., падают на 6,7%, опускаясь вторую сессию подряд на фоне квартальных результатов, не оправдавших ожиданий аналитиков, и сообщения компании о планах сокращения капитальных затрат.

В то же время акции автопроизводителей Kia Corp. растут на 0,8%, Hyundai Motor Co. - на 1,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,9%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 5% и 4,4% соответственно.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу после уверенного роста накануне.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск подешевели на $0,77 (0,79%) - до $96,19 за баррель. По итогам торгов в четверг они выросли на $1,27 (1,33%), до $96,96 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,94 (1,06%)- до $88,14 за баррель. По итогам предыдущих торгов они увеличились на $1,17 (1,33%), до $89,08 за баррель.

Несмотря на пятничное снижение, цены на нефть могут завершить неделю ростом на фоне резкого падения курса доллара, а также данных об экспорте США.

Между тем инвесторы сохраняют осторожность на фоне неопределенного прогноза спроса в связи с ростом инфляции, повышением процентных ставок и растущими рисками рецессии, пишет Trading Economics.

Ранее на этой неделе стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg эксперты ожидали более умеренного роста - на 1,5 млн баррелей.

В докладе Минэнерго США также сообщалось, что товарные запасы бензина снизились на 1,48 млн баррелей, а резервы дистиллятов увеличились на 170 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение по бензину на 1,5 млн баррелей, по дистиллятам - на 1 млн баррелей.