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28 октября 2022 года 09:09
Freedom Finance Global рекомендует держать акции Texas Instruments
Аналитики Freedom Finance Global рекомендуют держать акции Texas Instruments (TI) с прогнозной стоимостью на уровне $143,9 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Мы в целом оцениваем квартальные результаты эмитента (июль-сентябрь) как слабые: динамика финансовых показателей по итогам отчетного периода оказалась лучше ожиданий, при этом прогноз на следующий год не был конкретизирован менеджментом. Ранее руководство компании оценивало снижение продаж в четвертом квартале и полном 2023 году в 2-3% и 5% соответственно. С учетом этого фактора, а также фактического ухудшения динамики в различных продуктовых сегментах считаем, что в следующем году выручка Texas Instruments сократится на 4-7% при снижении операционной маржи до 43-46%. Мы также полагаем, что дно локального производственного цикла будет достигнуто в 2023 году с последующим восстановлением. Вероятно, снижение выручки будет отмечаться в течение четырех-шести кварталов. Также мы в целом позитивно оцениваем среднесрочные перспективы эмитента ввиду его сильных рыночных позиций (в 2011, 2017 и 2021 годах компания занимала 15,4%, 17% и 19% рынка аналоговых чипов (IC) соответственно), но ухудшаем прогноз на следующие 12 месяцев", - пишет эксперт Михаил Степанян. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-TI-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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