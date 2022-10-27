Рынок акций РФ в четверг превысил 2160п по индексу Мосбиржи, лидировали металлурги и НОВАТЭК

Москва. 27 октября. Рынок акций РФ в четверг продолжил подъем, подогретый благоприятной нефтяной конъюнктурой и затишьем в геополитической повестке; индекс Мосбиржи превысил 2160 пунктов, индекс РТС закрепился выше 1100 пунктов, при этом лидировали бумаги металлургов и "НОВАТЭКа", а во "втором эшелоне" раллировали акции банка "Санкт-Петербург" (+9,6%) на новостях о новом buyback.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2164,64 пункта (+2,1%), индекс РТС - 1105,71 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,8%.

Доллар просел до 61,68 рубля (-0,07 рубля).

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+5,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+5,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+5,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+5%), "НОВАТЭКа" (+3,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+3,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,5% и +2,2% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3% и +1,5% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,2%).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,03%) по РСБУ за 9 месяцев 2022 года выросла на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 48,29 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка составила 151,34 млрд руб. (+3,8%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, рынок акций РФ в четверг продолжил развитие отскока вверх на фоне выступления президента России Владимира Путина в дискуссионном клубе "Валдай", индекс МосБиржи закрепился выше отметки 2150 пунктов.

Технически с 20 октября сохраняется сигнал к открытию длинных позиций по индексу МосБиржи. Драйверами роста на рынке выступили металлургический и нефтегазовый секторы. Заметно подорожали представители черной металлургии (НЛМК, Северсталь и ММК) - по оценкам Росстата выплавка стали в сентябре снизилась на 4% м/м (до 5,9 млн тонн) и на 5% г/г за 9 месяцев (до 57,6 млн тонн), что в целом заметно лучше рыночных прогнозов. При этом компании приспосабливаются к текущему санкционному профилю и сталкиваются с заметным внутренним спросом на сталелитейную продукцию. На этом фоне потенциал роста бумаг металлургов сохраняется.

Индекс МосБиржи может инерционно продолжить рост и преодолеть отметку 2200 пунктов, после чего нужны будут новые драйверы. Не исключена техническая коррекция по достижении данного значения, считает Жильников.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, эффект от реинвестирования дивидендов "Газпрома" и других компаний продолжает оказывать поддержку отечественному рынку акций. Внешний фон был в целом позитивным, нефть торговалась в "плюсе", рубль сдержанно укреплялся.

ЕЦБ в четверг повысил ставки, но решение не вызвало на рынках бурной реакции, поскольку было ожидаемым. Опубликованный блок макростатистики в США оказался неоднозначным - предварительная оценка ВВП за III квартал вышла лучше прогноза, а сентябрьский объем заказов на товары длительного пользования уступил прогнозным оценкам.

В конце недели важным событием в России будет решение ЦБ по ключевой ставке. Регулятор может взять паузу, оставив ставку без изменений, и продолжить наблюдать за траекторией инфляции и ее отклонением от целевого значения. Для рынка акций такой сценарий в целом будет нейтральным. Фактор пятницы может сдерживать покупательскую активность, однако шансы на тестирование отметки 2200 пунктов по индексу МосБиржи есть. Актуальным коридором на пятницу выступает область 2075-2200 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, данные о ВВП США поддержали американские индексы. Статистика расценивается участниками рынка как ослабление рисков рецессии в США и служит основанием для покупок акций.

Для рынка акций РФ ключевыми позитивными драйверами стали корпоративные новости и ожидания дивидендов. На новостях о дивидендных выплатах выросли бумаги девелопера "Самолет" (MOEX: SMLT) (+5,2%), акции ММК поддержал общий интерес инвесторов к российскому сектору черной металлургии, а для "Распадской" (MOEX: RASP) (+6,3%) позитивным фактором стало усиление мирового спроса на уголь.

Ориентир для индекса МосБиржи в пятницу - коридор 2100-2200 пунктов, полагает аналитик.

Руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик также полагает, что росту российского рынка в четверг способствовали нефть и корпоративные новости, связанные с российскими компаниями. Также оптимизму не мешал сантимент на глобальных рынках, где весь день наблюдалась неоднозначная динамика.

Индекс МосБиржи открыл себе дорогу до следующего значимого уровня 2200 пунктов. После его достижения можно будет говорить о том, что индекс отыграл порядка 50% потерь при сентябрьском снижении. В пятницу, в случае отсутствия негатива, индекс может продолжить рост в район 2180-2200 пунктов, полагает Линчик.

В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,7%), также нет единого вектора в Европе (индексы DAX и FTSE подросли на 0,1-0,3%, CAC 40 просел на 0,5%) и в США (индексы S&P 500 и Dow растут на 0,02-1% на статистике о ВВП США, Nasdaq просел на 1% из-за слабых отчетов IT сектора).

Экономика Южной Кореи в третьем квартале 2022 года выросла на 3,1% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,8% после роста на 2,9% во II квартале, сообщает Trading Economics.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания в четверг вновь повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.). Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2%, ставка по депозитам - до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,25%.

В сообщении ЕЦБ говорится, что регулятор продолжит повышать ставки и намерен регулярно пересматривать денежно-кредитную политику с учетом обновляющейся информации и меняющегося инфляционного прогноза.

По оценке руководителя ЕЦБ Кристин Лагард, экономическая активность в еврозоне существенно замедлилась и продолжит ослабевать, а ослабление экономики может привести к "некоторому" росту безработицы.

По предварительным данным Минторга США, ВВП страны в III квартале вырос на 2,6% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,4%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали 2,3%.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены растут. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $96,55 за баррель (+0,9% и +2,3% в среду), декабрьская цена WTI - $89,02 за баррель (+1,3% и +3% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+39,8%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+17,2%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+12,9%), банка "Санкт-Петербург" (+9,6%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (+8,3%), бумаги ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+7,5%).

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" принял решение выкупить 22 млн обыкновенных акций, максимальный размер денежных средств, выделяемых банком на выкуп - 2,5 млрд рублей. Выкуп будет производиться с 15 ноября 2022 года по 15 ноября 2023 года.

Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) в рамках предыдущего buyback, который завершился в октябре 2021 года, выкупил 13,65 млн обыкновенных акций (или 2,9% голосов) на 1,024 млрд рублей. Банк "Санкт-Петербург" регулярно проводит выкуп собственных обыкновенных акций с рынка для повышения их ликвидности, набсовет кредитной организации рассматривает этот вопрос дважды в год. Выкупленные акции банк гасит.

Акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,9%) в четверг растеряли большую часть дневного роста после заявления мэра Москвы Сергея Собянина о возможном отстранении компании от строительства в столице из-за срыва сроков сдачи объектов. Ранее днем бумаги на общерыночном оптимизме поднимались на 3,5%.

Собянин поручил достроить в срок новую школу на Люблинской улице, так как жители новых домов вынуждены возить детей в переполненные учреждения. Если задача не будет выполнена, группа компаний "ПИК" будет отстранена от строительства в столице, сообщил он в четверг в ходе осмотра строящейся школы почти на 1,2 тыс. мест в составе жилого комплекса "Люблинский парк".

Подешевели в четверг акции ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-2,9%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-1,9%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-1,2%), акции ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-1,2%).

Ритейлер Fix Price (MOEX: FIXP) (-0,8% ГДР) в III квартале 2022 года увеличил выручку на 21,2% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 70,099 млрд рублей, сообщила компания. Чистая прибыль ритейлера увеличилась на 36,7% (до 6,998 млрд рублей), валовая прибыль повысилась на 23,6% (до 22,728 млрд рублей), EBITDA выросла на 19,8% (до 13,136 млрд рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,01 млрд рублей (из них 10,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,65 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,41 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").