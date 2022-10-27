Цены евробондов РФ продемонстрировали в четверг боковую динамику, несмотря на восстановительный рост UST

Москва. 27 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг боковую динамику, несмотря на восстановительный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене на 4 базисных пункта, до 57,95% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 10,69% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году потеряли в цене за день всего 1 базисный пункт, подешевев до 60,07% от номинала (их доходность выросла также на 1 базисный пункт, составив 10,08% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 5,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 27 базисных пунктов - до 49,31% от номинала (доходность снизилась на 5 базисных пунктов и составила 11,29% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене за день - котировки составили 47,41% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 29,3% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 38 базисных пунктов - до 45,07% от номинала (их доходность выросла на 26 базисных пунктов - до 24,46% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 168 базисных пунктов, до 42,19% от номинала (их доходность выросла на 82 базисных пункта - до 20,58% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году прибавил в цене всего 4 базисных пункта, подорожав до 69,4% от номинала (его доходность выросла на 29 базисных пунктов - до 49,66% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 27 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом поддержку еврооблигациям России оказывают такие факторы, как отсутствие новых важных сообщений на геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в бюджет страны.

На глобальных рынках капитала в четверг сформировались позитивные настроения благодаря в том числе опубликованной в США макроэкономической статистике. Экономика США в июле-сентябре выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 2,4%, респонденты The Wall Street Journal - на 2,3%. Рост индекса базовой инфляции (PCE Core), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система, в третьем квартале замедлился до 4,5% по сравнению с 4,7% в апреле-июне.

Тем временем данные Минтруда США показали менее существенное, чем ожидалось, увеличение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе. Количество заявок выросло на 3 тыс. и составило 217 тыс. человек. Эксперты прогнозировали повышение до 220 тыс.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания в четверг вновь повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2% годовых, ставка по депозитам - до 1,5% годовых, ставка по маржинальным кредитам - до 2,25% годовых. В сообщении ЕЦБ говорится, что регулятор продолжит повышать ставки. "Совет управляющих принял сегодняшнее решение и ожидает дальнейшего подъема ставок, что обеспечит оперативный возврат инфляции к 2%-ному целевому показателю", - говорится в сообщении регулятора.

ЕЦБ намерен регулярно пересматривать денежно-кредитную политику с учетом обновляющейся информации и меняющегося инфляционного прогноза. "Инфляция остается на слишком высоком уровне и будет находиться выше целевого показателя на протяжении продолжительного срока", - отмечает ЕЦБ. Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 9,9% в годовом выражении, показали окончательные данные Статистического управления Европейского союза, опубликованные ранее в октябре.