Рубль завершил торги четверга повышением к доллару и евро на фоне дорожавшей нефти

Москва. 27 октября. Доллар США и евро снизились на "Московской бирже" по итогам торгов четверга, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне дорожавшей нефти и остаточного спроса на рублевую ликвидность под последние налоговые платежи месяца.

Курс доллара США составил 61,73 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,7 руб./EUR1, подешевев на 20 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,4 копейки - до 61,71 рубля. Курс китайского юаня снизился к завершению торгов на 3 копейки - до 8,47 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повысился к доллару и евро по итогам четверга, при этом рубль к завершению дня растерял темпы роста в паре с долларом в силу укрепления американской валюты на глобальном рынке после выхода неожиданно хороших данных по ВВП США. Ранее в четверг поддержку рублю оказывали растущая нефть и спрос на рублевую ликвидность под последние налоговые платежи месяца. В пятницу в бюджет должен быть перечислен налог на прибыль.

Экономика США в третьем квартале выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,4%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали 2,3%.

До этого ВВП снижался по итогам двух кварталов подряд: на 1,6% в январе-марте и на 0,6% в апреле-июне.

Представленная Минторгом в четверг информация является первой оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация пересмотренных данных за третий квартал запланирована на конец ноября, окончательных - на конец января 2023 года.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания в четверг вновь повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.). Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2%, ставка по депозитам - до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,25%.

В сообщении ЕЦБ говорится, что регулятор продолжит повышать ставки. ЕЦБ намерен регулярно пересматривать денежно-кредитную политику с учетом обновляющейся информации и меняющегося инфляционного прогноза.

"Инфляция остается на слишком высоком уровне и будет находиться выше целевого показателя на протяжении продолжительного срока", - отмечает ЕЦБ.

Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 9,9% в годовом выражении, показали окончательные данные Статистического управления Европейского союза, опубликованные ранее в октябре.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявила, что регулятор не завершил процесс нормализации денежно-кредитной политики и ему может потребоваться несколько заседаний для того, чтобы процентные ставки достигли целевых значений. Она вновь повторила, что темпы повышения ставок будут определяться от заседания к заседанию в зависимости от поступающих статданных.

В пятницу состоится заседание Банка России. Большинство аналитиков ждет сохранения ключевой ставки на уровне 7,5%. ЦБ в сентябре, снизив ключевую ставку на 50 б.п. - до 7,50%, не стал давать рынку традиционный сигнал о своих будущих действиях. Перед октябрьским заседанием Банк России также воздержался от дополнительных сигналов.

При принятии решения по ставке в октябре регулятор учтет динамику инфляции, инфляционных ожиданий и рост ставок на рынке, заявил на прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Для нас важными точками являются инфляционные ожидания, которые в августе-сентябре шли наверх по населению, по предприятиям, ценовые ожидания перестали снижаться. Сейчас мы получим эти точки до заседания совета директоров. Это будет также важным фактором при принятии решения", - сказал он.

Ценовые ожидания предприятий в октябре выросли, достигнув уровней начала 2021 года, сообщил ранее Банк России. Инфляционные ожидания населения РФ в октябре, по данным опроса "инФОМ", увеличились до 12,8% с 12,5% в сентябре. При этом оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре снизилась до 18,2% с 21,5% в сентябре и 20,5% в августе.

Регулятор в сентябре высказывал обеспокоенность тем, что инфляционные ожидания населения сохраняются на повышенном уровне, несмотря на снижение инфляции.

Годовая инфляция в РФ, исходя из данных Росстата, на 24 октября 2022 года замедлилась до 12,88% с 13,10% на 17 октября, 13,36% на 10 октября, 13,68% на конец сентября, 14,30% на конец августа, 15,10% на конец июля, 15,90% на конец июня, 17,10% на конец мая и 17,83% в конце апреля (это был максимум с января 2002 года).

Цены на нефть продолжают повышаться в ходе торгов в четверг, реагируя на снижение запасов бензина в США и статистические данные о динамике ВВП.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК подорожали на 1,25% - до $96,89 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,69% - до $89,4 за баррель.

Накануне Brent подскочила в цене на 2,3%, WTI - на 3% благодаря падению курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, в среду потерял 1,2%, а за два дня падение превысило 2%.

В четверг росту котировок "черного золота" способствуют статданные о ВВП США.

Также в среду из доклада Минэнерго США стало известно, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg эксперты ожидали более умеренного роста - на 1,5 млн баррелей.

"Относительно высокая стоимость сырья продолжает оказывать поддержку рублю, защищая его от действия других сильных драйверов, в том числе связанных с геополитикой. Рубль в основном консолидируется, отыгрывая динамику мировых валют в соответствующих парах. (. . .) Вероятная пауза в смягчении монетарной политики выступает дополнительным драйвером укрепления рубля. Ранее давление на него оказывало быстрое снижение ключевой ставки, поскольку мягкие денежно-кредитные условия являются одним из главных факторов ослабления любой валюты. Тем не менее ключевая ставка пока остается на достаточно низком уровне, что в долгосрочной перспективе будет препятствовать подорожанию рубля", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Фактор налогового периода уже во многом отыгран рынком, а решение на предстоящем заседании ЦБ вряд ли окажет заметное влияние на торги при любом сценарии. После проведения финальных платежей в бюджет (налог на прибыль в пятницу) можно ожидать, что доллару станет чуть легче тестировать уровень в 62 руб. Однако для этого американской валюте понадобятся более существенные драйверы с внешнего рынка, где в последние дни несколько ослабли ожидания жесткой позиции ФРС, а вместе с этим покупки USD сменились его продажами", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Прохождение пика налогового периода продолжает оказывать давление на рубль. Тем не менее официально октябрьский налоговый период еще не завершен - в пятницу компаниям еще предстоит уплатить налог на прибыль. Сейчас поддержку рублю оказывают также заметно выросшие цены на нефть. Тем не менее в пятницу после окончания налогового периода и в преддверии выходных рубль, вероятно, ослабится. В целом для курса пары "доллар-рубль" пока сохраняет свою актуальность диапазон 60,90-62,15 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 октября на 6,88 копейки, до 61,3589 руб./$1, и увеличил курс евро на 0,36 копейки, до 61,5718 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в четверг на 7,43 копейки по отношению к среде и составил 61,4012 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 2,96 копейки и составил 61,3877 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 101,739 млн, из которых $779,8 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 321,939 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 11,89 копейки, до 61,6033 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 6,72 копейки, до 61,4862 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 064,351 млн, из которых EUR285,655 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR778,696 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-3 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка на срок 6 месяцев, которая выросла на 3 базисных пункта - до 8,38% годовых. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,98% и 8,03% годовых, ставки на сроки 1 и 3 месяца - на отметках 8,18% и 8,3% годовых соответственно.