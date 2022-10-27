"Финам" присвоил рейтинг "на уровне рынка" акциям "Московской биржи", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Кризис и отсутствие нерезидентов привели к сильной просадке объемов торгов на фондовом рынке "Мосбиржи", в то же время компания пока выглядит весьма устойчиво в финансовом плане, - отмечает аналитик Игорь Додонов. - Мы сохраняем осторожно-позитивный взгляд на дальнейшие перспективы "Мосбиржи", хотя какого-то значимого улучшения можно ожидать только после положительного для России завершения конфликта на Украине и постепенного ослабления геополитических рисков. Учитывая по-прежнему очень высокую экономическую, геополитическую и рыночную неопределенность, мы продолжаем воздерживаться от выпуска обычных рекомендаций и целевых цен по акциям "Мосбиржи".

Между тем эксперт полагает, что риски уже в значительной степени отражены в котировках данных бумаг, которые просели в этом году несколько сильнее "широкого" рынка.

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