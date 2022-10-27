"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price с целью 508 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Ритейлер Fix Price представил свои операционные и финансовые результаты за 3К2022г. Мы оцениваем их как нейтральные, так как цифры по большей части совпали с нашими прогнозами. Темпы роста выручки и сопоставимых продаж остались на высоком уровне, хоть и замедлились относительно предыдущего квартала. Рентабельность EBITDA снизилась на 0,3 п.п. г/г в силу роста затрат на аренду и персонал. При этом EBITDA по старому стандарту отчетности, напротив, увеличилась, что объясняется разницей в методике учета арендных расходов. Компания продемонстрировала высокие темпы роста чистой прибыли (более 35% г/г) и дальнейшее сокращение долговой нагрузки. Прогноз по открытиям на год остался неизменным - 750 магазинов net", - пишет аналитик Артем Михайлин.

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