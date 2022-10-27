"Ингосстрах Инвестиции" рекомендует покупать акции "Полюса" с целью 10080 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 61% от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика Антона Старцева.

"Финансовое положение компании в целом мы оцениваем как устойчивое, показатели долговой нагрузки находятся на низких уровнях, - отмечает эксперт. - У компании есть трудности с обслуживанием валютного долга из-за санкционных ограничений, но нет проблем с ликвидностью. Наша оценка справедливой стоимости "Полюса" равна 10080 руб. в расчете на акцию, что на 61% выше текущей рыночной цены. Инвесторам с высокой толерантностью к риску мы рекомендуем покупать акции ПАО "Полюс". Кроме того, акции компании могут рассматриваться как инструмент хеджирования валютных рисков благодаря чувствительности оценки к динамике курса USD/RUB".

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