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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" понизил целевую цену акций iShares Gold Trust ETF до $30,50
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27 октября 2022 года 17:52
"Финам" понизил целевую цену акций iShares Gold Trust ETF до $30,50
"Финам" понизил целевую цену акций iShares Gold Trust ETF с $35,5 до $30,50 за штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Андрея Маслова. "На фоне продолжающегося уже более полугода тренда на рост доходностей американских казначейских облигаций мы понижаем целевую цену по акциям iShares Gold Trust до $30,50. В то же время мы сохраняем рекомендацию "держать", так как возможная "передышка" в ужесточении ДКП со стороны Федрезерва может сыграть на руку золоту. Мы полагаем, что подобный сценарий может реализоваться уже в 2023г", - пишет эксперт. Спрос на золото последовательно снижается с марта этого года во многом из-за негативного влияния роста доходностей по казначейским облигациям США, подчеркивает аналитик. "Учитывая агрессивную политику ФРС США по ужесточению ДКП, перелома тренда ждать пока не стоит, а настроения инвесторов относительно золота во многом будут зависеть от динамики доходностей госбумаг, - полагает Маслов. - Таким образом, iShares Gold Trust ETF, скорее всего, останется под давлением, однако маловероятно, что пробьет линию поддержки $30 за акцию из-за серьезной поддержки у этого уровня со стороны крупных игроков". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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