"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям "Газпром нефти" с целевой ценой 449 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 8,2% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Аналитик Сергей Кауфман отмечает, что за счет относительной устойчивости к санкционному давлению и ожидания высоких дивидендных выплат по итогам года акции "Газпром нефти" смогли с начала года показать существенно более сильный перформанс, чем широкий рынок и нефтегазовый сектор. Несмотря на достаточно стабильное состояние бизнеса, эксперт полагает, что после ралли последних недель акции "Газпром нефти" исчерпали свой потенциал роста, в связи с чем покупать их лучше в случае коррекции.

"Газпром нефть" - третья в России компания по объему добычи нефти". Деятельность "Газпром нефти" охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.