.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем укрепляется к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в сентябре ускорилось до 3,1%
Снижение промпроизводства в РФ в сентябре ускорилось до 3,1%, после сокращения на 0,1% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 1,9%. В январе-сентябре промпроизводство увеличилось на 0,4%
 
Минэкономразвития считает актуальным прогноз по инфляции в 2022 г. в 12,4%
Текущая недельная инфляция в РФ определяется сезонным удорожанием овощей и динамикой цен на туристические услуги, с исключением этих факторов недельная инфляция близка к нулю, текущий прогноз на 2022 год в 12,4% остается актуальным,...
 
Новые автомобили в России подорожали на 19%
Средневзвешенная стоимость (с учетом доли рынка) нового легкового автомобиля в России по итогам 9 месяцев 2022 года составила 2,29 млн рублей, что на 19% больше, чем в конце 2021 года, пишут "Ведомости", ссылающиеся на оперативную аналитику по...
 
Kia может остановить продажи автомобилей в России
Южнокорейская Kia задумалась о сворачивании бизнеса в России, пишет "Российская газета". Как заявилисполнительный вице-президент Kia Ву Джон Джу, усиливающаяся волатильность в стране мешает продажам, на некоторое время автомобильный рынок и вовсе...
 
27 октября 2022 года 15:33

Рубль днем укрепляется к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 27 октября. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и остаточного спроса на рублевую ликвидность под последние налоговые платежи месяца.

Курс доллара США составил 61,26 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 49,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,51 руб./EUR1, подешевев на 39 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 44,78 копейки - до 61,37 рубля. Курс китайского юаня снизился к середине дня на 9 копеек - до 8,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро на дневных торгах под воздействием нескольких благоприятных факторов. Поддержку его котировкам оказывает растущая нефть и спрос на рублевую ликвидность под последние налоговые платежи месяца. В пятницу в бюджет должен быть перечислен налог на прибыль.

Участники рынка ждут итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Европейский центробанк по итогам заседания в четверг, как ожидается, вновь повысит ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.), полагают большинство аналитиков и экономистов.

По итогам сентябрьского заседания регулятор предпринял аналогичный шаг и заявил о намерении продолжить подъем ставок на следующих нескольких заседаниях. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25%, ставка по депозитам - до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 1,5%.

Итоги октябрьского заседания ЕЦБ будут опубликованы в 15:15 МСК в четверг. Пресс-конференция председателя ЕЦБ Кристин Лагард состоится в 15:45 МСК.

В пятницу состоится заседание Банка России. Большинство аналитиков ждет сохранения ключевой ставки на уровне 7,5%. ЦБ в сентябре, снизив ключевую ставку на 50 б.п. - до 7,50%, не стал давать рынку традиционный сигнал о своих будущих действиях. Перед октябрьским заседанием Банк России также воздержался от дополнительных сигналов.

При принятии решения по ставке в октябре регулятор учтет динамику инфляции, инфляционных ожиданий и рост ставок на рынке, заявил на прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Для нас важными точками являются инфляционные ожидания, которые в августе-сентябре шли наверх по населению, по предприятиям, ценовые ожидания перестали снижаться. Сейчас мы получим эти точки до заседания совета директоров. Это будет также важным фактором при принятии решения", - сказал он.

Ценовые ожидания предприятий в октябре выросли, достигнув уровней начала 2021 года, сообщил ранее Банк России. Инфляционные ожидания населения РФ в октябре, по данным опроса "инФОМ", увеличились до 12,8% с 12,5% в сентябре. При этом оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре снизилась до 18,2% с 21,5% в сентябре и 20,5% в августе.

Регулятор в сентябре высказывал обеспокоенность тем, что инфляционные ожидания населения сохраняются на повышенном уровне, несмотря на снижение инфляции.

Годовая инфляция в РФ, исходя из данных Росстата, на 24 октября 2022 года замедлилась до 12,88% с 13,10% на 17 октября, 13,36% на 10 октября, 13,68% на конец сентября, 14,30% на конец августа, 15,10% на конец июля, 15,90% на конец июня, 17,10% на конец мая и 17,83% в конце апреля (это был максимум с января 2002 года).

Нефтяные котировки продолжают расти днем в четверг, реагируя на ослабление курса доллара и снижение запасов бензина в США. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,32% - до $96 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,38% - до $88,24 за баррель.

Накануне Brent подскочила в цене на 2,3%, WTI - на 3% благодаря падению курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, в среду потерял 1,2%, а за два дня падение превысило 2%.

Также в среду из доклада Минэнерго США стало известно, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg эксперты ожидали более умеренного роста - на 1,5 млн баррелей.

"На валютном рынке торги по доллару в последнюю неделю проходят в диапазоне 60,7-62,0 руб. При этом за последние дни доллар хоть и немного укрепился, однако это выражается лишь в сужении указанного диапазона за счет подъема нижней границы, тогда как отметка 62 руб. остается для доллара недоступной. Фактор налогового периода уже во многом отыгран рынком, а решение на предстоящем заседании ЦБ вряд ли окажет заметное влияние на торги при любом сценарии. После проведения финальных платежей в бюджет (налог на прибыль в пятницу) можно ожидать, что доллару станет чуть легче тестировать уровень в 62 руб. Однако для этого американской валюте понадобятся более существенные драйверы с внешнего рынка, где в последние дни несколько ослабли ожидания жесткой позиции ФРС, а вместе с этим покупки USD сменились его продажами. В четверг интерес вызывает заседание ЕЦБ по ставке. Основной сценарий в виде подъема ставки на 75 б.п. уже заложен в рынки и не станет сюрпризом для участников торгов. Внимание инвесторов будет приковано к сигналам ЕЦБ в отношении дальнейших действий до конца года", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Прохождение пика налогового периода продолжает оказывать давление на рубль. Тем не менее официально октябрьский налоговый период еще не завершен - в пятницу компаниям еще предстоит уплатить налог на прибыль. Сейчас поддержку рублю оказывают также заметно выросшие цены на нефть. Тем не менее в пятницу после окончания налогового периода и в преддверии выходных рубль, вероятно, ослабится. В целом для курса пары "доллар-рубль" пока сохраняет свою актуальность диапазон 60,90-62,15 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль на "Мосбирже" немного прибавляет по отношению к доллару, продолжая придерживаться диапазона 60 - 62. Сегодня какой-то значимой активности, вероятно, не будет. Фокус внимания инвесторов смещается в сторону предстоящего заседания ЦБ РФ, которое пройдет в пятницу. Неожиданные изменения по ключевой процентной ставке или заявления со стороны ЦБ РФ потенциально могут повысить волатильность торгов на российском валютном рынке", - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-3 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка на срок 6 месяцев, которая выросла на 3 базисных пункта - до 8,38% годовых. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,98% и 8,03% годовых, ставки на сроки 1 и 3 месяца - на отметках 8,18% и 8,3% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 октября 2022 года 19:40
Рубль завершил торги четверга повышением к доллару и евро на фоне дорожавшей нефти
Москва. 27 октября. Доллар США и евро снизились на "Московской бирже" по итогам торгов четверга, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне дорожавшей нефти и остаточного спроса на рублевую ликвидность под последние налоговые платежи месяца.    читать дальше
.
27 октября 2022 года 19:35
Рынок акций РФ в четверг превысил 2160п по индексу Мосбиржи, лидировали металлурги и НОВАТЭК
Москва. 27 октября. Рынок акций РФ в четверг продолжил подъем, подогретый благоприятной нефтяной конъюнктурой и затишьем в геополитической повестке; индекс Мосбиржи превысил 2160 пунктов, индекс РТС закрепился выше 1100 пунктов, при этом лидировали бумаги металлургов и "НОВАТЭКа", а во "втором эшелоне" раллировали акции банка "Санкт-Петербург" (+9,6%) на новостях о новом buyback.    читать дальше
.
27 октября 2022 года 19:22
Цены евробондов РФ продемонстрировали в четверг боковую динамику, несмотря на восстановительный рост UST
Москва. 27 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг боковую динамику, несмотря на восстановительный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.    читать дальше
.
27 октября 2022 года 19:00
Ослабление потребительского спроса может замедлить рост выручки и прибыли American Express - Freedom Finance Global
Ослабление потребительского спроса может замедлить рост выручки и прибыли American Express Co., считает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова. "Прибыль American Express Company за III квартал превзошла общерыночные ожидания, а выручка совпала с прогнозами. В последующие кварталы мы ожидаем...    читать дальше
.
27 октября 2022 года 18:45
"Финам" присвоил рейтинг "на уровне рынка" акциям Московской биржи
"Финам" присвоил рейтинг "на уровне рынка" акциям "Московской биржи", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Кризис и отсутствие нерезидентов привели к сильной просадке объемов торгов на фондовом рынке "Мосбиржи", в то же время компания пока выглядит весьма устойчиво в финансовом...    читать дальше
.
27 октября 2022 года 18:31
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price с целью 508 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Ритейлер Fix Price представил свои операционные и финансовые результаты за 3К2022г. Мы оцениваем их как нейтральные, так как цифры по большей части совпали с...    читать дальше
.
27 октября 2022 года 18:18
"Ингосстрах Инвестиции" рекомендует покупать акции Полюса с целью 10080 руб
"Ингосстрах Инвестиции" рекомендует покупать акции "Полюса" с целью 10080 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 61% от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика Антона Старцева. "Финансовое положение компании в целом мы оцениваем как устойчивое, показатели долговой нагрузки...    читать дальше
.
27 октября 2022 года 17:52
"Финам" понизил целевую цену акций iShares Gold Trust ETF до $30,50
"Финам" понизил целевую цену акций iShares Gold Trust ETF с $35,5 до $30,50 за штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Андрея Маслова. "На фоне продолжающегося уже более полугода тренда на рост доходностей американских казначейских облигаций мы понижаем целевую цену по акциям...    читать дальше
.
27 октября 2022 года 17:22
Расширение абонентской базы может способствовать росту выручки AT&T - Freedom Finance Global
Расширение абонентской базы может способствовать росту выручки AT&T Inc., полагает старший аналитик Freedom Finance Global Михаил Денисламов. Эксперт подчеркивает в комментарии, что квартальные результаты телеком-гиганта AT&T оказались достаточно сильными, и указывает на следующие факторы в...    читать дальше
.
27 октября 2022 года 16:53
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Газпром нефти
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям "Газпром нефти" с целевой ценой 449 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 8,2% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. Аналитик Сергей Кауфман отмечает, что за счет относительной устойчивости к...    читать дальше
.
27 октября 2022 года 16:24
X5 сохраняет позиции лидера в секторе ритейла - "Солид Брокер"
X5 Retail Group сохраняет позиции лидера в секторе ритейла, отмечается в комментарии "Солид Брокер". "Вслед за сибирскими розничными компаниями "Слата" и "Красный Яр" X5 Group может выкупить долю в сети "Самбери", работающей на Дальнем Востоке. На наш взгляд, X5 идет в новые регионы по двум...    читать дальше
.
27 октября 2022 года 15:56
Акции Сбербанка привлекательны для покупок на долгосрочную перспективу - "Ингосстрах-Инвестиции"
Акции Сбербанка привлекательны для покупок на долгосрочную перспективу, считает аналитик управляющей компании "Ингосстрах-Инвестиции" Артем Аутлев. "Акции Сбербанка торгуются на локальных минимумах. Наша оценка справедливой стоимости банка предполагает рост котировок его обыкновенных акций более...    читать дальше
.
27 октября 2022 года 15:30
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ameren с целью $94,5
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Ameren с целью $94,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: $75,7, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что до конца 2030г компания...    читать дальше
.
27 октября 2022 года 15:07
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции АЛРОСА с целью 74 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "АЛРОСА" с целью 74 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,04%, стоп-приказ: 63,66 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. После объявления частичной...    читать дальше
.
27 октября 2022 года 14:46
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции МТС с целью 250 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "МТС" с целью 250 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста более 14% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. Эксперт считает, что стоит рассмотреть спекулятивную покупку акций "МТС" по несколькими...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.