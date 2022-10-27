"Финам" открыл торговую идею: покупать акции АЛРОСА с целью 74 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "АЛРОСА" с целью 74 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,04%, стоп-приказ: 63,66 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

После объявления частичной мобилизации в России дополнительных западных санкций в отношении алмазной отрасли не последовало. Этот факт, по мнению аналитиков, в некоторой степени снижает неопределенность относительно дальнейшей работы компании.

"С технической точки зрения цена находится близко к нижней границе боковика. Возможен импульс вверх и зарождение восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 63,66 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,47", - указывают эксперты "Финама".

"АЛРОСА" - российская горнорудная компания, крупнейший в мире производитель алмазов с долей 95% в российской и 27,5% в мировой добыче. Обладает доступом к трети мировых запасов алмазов. Более 90% добытых минералов продает на экспорт.

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