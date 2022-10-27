.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции МТС с целью 250 руб
.
27 октября 2022 года 14:46
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции МТС с целью 250 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "МТС" с целью 250 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста более 14% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. Эксперт считает, что стоит рассмотреть спекулятивную покупку акций "МТС" по несколькими причинам: - Новая дивидендная политика: Совет директоров "МТС" утвердил новую стратегию развития компании на 2023-2025 гг. Пока конкретика по дивполитике отсутствует, но компания обещала, что в скором времени раскроет детали. - Продажа части активов: менеджмент из-за санкционных рисков фокусируется на развитии бизнеса в России. Потенциально "МТС" может продать активы в Беларуси и Армении. Полученные средства могут направить на спецдивиденды и снижение долговой нагрузки, что, в свою очередь, может положительно отразиться на котировках компании. - Заинтересованность акционера в денежном потоке: АФК "Система" продолжает скупать бизнес у иностранцев. 27 октября стало известно, что группа стала претендентом на российские активы IKEA. "В связи с вышеперечисленным, есть большая уверенность как в выплате высоких дивидендов, так и в улучшении дивиддендной политики компании, - подчеркивает Баженов. - Целевой ориентир 250 руб., потенциал роста составляет более 14%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
27 октября 2022 года 19:40
Москва. 27 октября. Доллар США и евро снизились на "Московской бирже" по итогам торгов четверга, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне дорожавшей нефти и остаточного спроса на рублевую ликвидность под последние налоговые платежи месяца. читать дальше
.27 октября 2022 года 19:35
Москва. 27 октября. Рынок акций РФ в четверг продолжил подъем, подогретый благоприятной нефтяной конъюнктурой и затишьем в геополитической повестке; индекс Мосбиржи превысил 2160 пунктов, индекс РТС закрепился выше 1100 пунктов, при этом лидировали бумаги металлургов и "НОВАТЭКа", а во "втором эшелоне" раллировали акции банка "Санкт-Петербург" (+9,6%) на новостях о новом buyback. читать дальше
.27 октября 2022 года 19:22
Цены евробондов РФ продемонстрировали в четверг боковую динамику, несмотря на восстановительный рост UST
Москва. 27 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг боковую динамику, несмотря на восстановительный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились. читать дальше
.27 октября 2022 года 19:00
Ослабление потребительского спроса может замедлить рост выручки и прибыли American Express - Freedom Finance Global
Ослабление потребительского спроса может замедлить рост выручки и прибыли American Express Co., считает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова. "Прибыль American Express Company за III квартал превзошла общерыночные ожидания, а выручка совпала с прогнозами. В последующие кварталы мы ожидаем... читать дальше
.27 октября 2022 года 18:45
"Финам" присвоил рейтинг "на уровне рынка" акциям "Московской биржи", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Кризис и отсутствие нерезидентов привели к сильной просадке объемов торгов на фондовом рынке "Мосбиржи", в то же время компания пока выглядит весьма устойчиво в финансовом... читать дальше
.27 октября 2022 года 18:31
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price с целью 508 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Ритейлер Fix Price представил свои операционные и финансовые результаты за 3К2022г. Мы оцениваем их как нейтральные, так как цифры по большей части совпали с... читать дальше
.27 октября 2022 года 18:18
"Ингосстрах Инвестиции" рекомендует покупать акции "Полюса" с целью 10080 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 61% от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика Антона Старцева. "Финансовое положение компании в целом мы оцениваем как устойчивое, показатели долговой нагрузки... читать дальше
.27 октября 2022 года 17:52
"Финам" понизил целевую цену акций iShares Gold Trust ETF с $35,5 до $30,50 за штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Андрея Маслова. "На фоне продолжающегося уже более полугода тренда на рост доходностей американских казначейских облигаций мы понижаем целевую цену по акциям... читать дальше
.27 октября 2022 года 17:22
Расширение абонентской базы может способствовать росту выручки AT&T Inc., полагает старший аналитик Freedom Finance Global Михаил Денисламов. Эксперт подчеркивает в комментарии, что квартальные результаты телеком-гиганта AT&T оказались достаточно сильными, и указывает на следующие факторы в... читать дальше
.27 октября 2022 года 16:53
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям "Газпром нефти" с целевой ценой 449 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 8,2% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. Аналитик Сергей Кауфман отмечает, что за счет относительной устойчивости к... читать дальше
.27 октября 2022 года 16:24
X5 Retail Group сохраняет позиции лидера в секторе ритейла, отмечается в комментарии "Солид Брокер". "Вслед за сибирскими розничными компаниями "Слата" и "Красный Яр" X5 Group может выкупить долю в сети "Самбери", работающей на Дальнем Востоке. На наш взгляд, X5 идет в новые регионы по двум... читать дальше
.27 октября 2022 года 15:56
Акции Сбербанка привлекательны для покупок на долгосрочную перспективу, считает аналитик управляющей компании "Ингосстрах-Инвестиции" Артем Аутлев. "Акции Сбербанка торгуются на локальных минимумах. Наша оценка справедливой стоимости банка предполагает рост котировок его обыкновенных акций более... читать дальше
.27 октября 2022 года 15:33
Москва. 27 октября. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и остаточного спроса на рублевую ликвидность под последние налоговые платежи месяца. читать дальше
.27 октября 2022 года 15:30
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Ameren с целью $94,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: $75,7, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что до конца 2030г компания... читать дальше
.27 октября 2022 года 15:07
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "АЛРОСА" с целью 74 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,04%, стоп-приказ: 63,66 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. После объявления частичной... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.