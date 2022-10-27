Котировки нефти могут подняться к $98,5/барр. в ноябре 2022г - "Финам"

Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровню $98,5 за баррель в ноябре текущего года на подходящем новостном фоне, говорится в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

"Котировки декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent в среду переписали двухнедельные максимумы поднявшись до $96 за баррель. Опасения по поводу предложения сырья на рынке являются одним из ключевых факторов, который удерживает нефтяные цены выше $90. Дополнительную поддержку нефтяным котировкам на текущей неделе оказывает продолжающееся ослабление доллара США, - отмечает эксперт. - Январские фьючерсы на нефть марки Brent (в отличие от декабрьских) не показывают сильного подъема, они продолжают торговаться в узкой консолидации в диапазоне $90-95 за баррель без ярких ценовых движений. Хотя надо признать, что постепенно растущие локальные минимумы цен - это признак силы покупателей, которые могут использовать новостной фон, чтобы в ноябре поднять котировки в район $98,5 за баррель".

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