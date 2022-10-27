"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для GDR Etalon

Аналитики Управления анализа рынков "Открытие Инвестиции", эксперты "Открытие Research" сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг (GDR) Etalon с прогнозной стоимостью 84 рубля за штуку (что предполагает потенциал роста около 59% от текущего уровня) на фоне позитивной динамики операционных результатов эмитента от II к III кварталу текущего года, сообщается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.