Справедливая YTM новых бондов Селигдара серии 001Р-01 находится чуть выше 11% - Инвестбанк Синара

Справедливая доходность к погашению (YTM) новых трехлетних корпоративных облигаций ПАО "Селигдар" серии 001Р-01 находится чуть выше 11%, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Эмитент, один из крупнейших российских золотодобытчиков и ведущий производитель олова, 27 октября 2022 года откроет книгу заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 3 млрд руб. Ориентир по доходности установлен на уровне КБД на сроке 3 года+ не более 325-350 б.п., что соответствует доходности 11,6-11,8% годовых на конец торгового дня в среду. По нашей оценке, озвученный ориентир примерно на 100 б.п. превышает верхнюю границу для эмитентов нефинансового сектора, имеющих сопоставимые кредитные рейтинги. На наш взгляд, с учетом приемлемого кредитного качества (даже при наличии премии за дебют) справедливый уровень доходности по новому выпуску - чуть выше 11% годовых", - пишет старший аналитик Александр Афонин.

"Селигдар" - один из крупнейших российских золотодобытчиков и ведущий производитель олова. Его активы расположены в Якутии, Бурятии, Алтайском крае, Оренбургской области, Чукотке и Хабаровском крае.

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