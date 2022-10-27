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27 октября 2022 года 11:36

Рынок акций РФ утром поднялся в район 2150п по индексу МосБиржи во главе с металлургами и Роснефтью

Москва. 27 октября. Рынок акций РФ утром в четверг возобновил рост на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, высокой нефти и затишья в геополитической повестке; индекс МосБиржи поднялся в район 2150 пунктов во главе с бумагами металлургов и "Роснефти".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2147,13 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1098,3 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,1%.

Доллар просел до 61,56 рубля (-0,2 рубля).

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,5%), "Роснефти" (+2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7% и +1,6% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6% и +1,3% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), "Московской биржи" (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,6%), OZON (MOEX: OZON) (+0,6%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг можно назвать слабо позитивным. Нефть удерживается на достигнутых позициях, что обещает поддержку акциям сектора нефти и газа. С другой стороны, в промышленности Китая продолжает снижаться прибыль, и это негатив для российского экспорта в данную страну.

Впрочем, если брать глобальную ситуацию, то центральные банки начинают смягчать подход к повышению ставки на фоне резкого роста вероятного экономического спада. В ЕЦБ могут повысить ставку на 75 базисных пунктов, но также намекнуть на некоторое ослабление позиции, если ценовое давление начнет смягчаться.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть в четверг незначительно просела после уверенного роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. В СМИ сообщают, что Европа вскоре может подготовить новый пакет санкций против России.

В Азии в четверг динамика индексов смешанная. Прибыль промышленных компаний Китая в сентябре ускорила снижение с 2,1% до 2,3%, при этом инвесторов также разочаровали слабые квартальные результаты энергетической компании Datang International Power Generation. Нефть накануне выросла за счет ослабления американского доллара, а также данных о сокращении запасов нефтепродуктов в США на прошлой неделе. При этом экспорт нефти из США на прошлой неделе достиг рекордных 5,1 млн б/с. Нефтяные котировки пытаются восстановить краткосрочный рост, но основным фактором против покупателей по-прежнему выступает ограниченный спрос.

Индекс МосБиржи закрепился выше 2100 пунктов, что оставляет открытой дорогу для повышения в район 2200 пунктов. Индекс РТС пока должен преодолеть психологически важную отметку 1100 пунктов. Неоднозначный внешний фон, а также новости о возможной подготовке новых европейских антироссийских санкций выступают фактором сдерживания для покупателей, полагает Кожухова.

По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, позитивные настроения рынка акций РФ усилились еще на вечерней сессии накануне после прошедшей коррекции, в лидерах роста без каких-либо новостных поводов выступили акции черных металлургов. Похоже, что бумаги завершили долгосрочный нисходящий тренд и начинают разворот. Более привлекательна и менее рискованна "Роснефть", которую подогревают ожидания выплаты промежуточных дивидендов. Но если совет директоров 11 ноября решит распределить прибыль за 6, а не за 9 месяцев, то по "Роснефти" может прокатиться легкая коррекция. Для акций Сбербанка (126,1 рубля) после преодоления технического сопротивления 124 руб. целью движения становится район 138 руб.

По-прежнему одной из самых слабых "голубых фишек" является "Норникель". Сейчас ему расти мешает корпоративный спор с "Русалом". Фундаментально бумага неоправданно дешевая, учитывая серьезный рост производства основной продукции ГМК и его неподсанкционность.

В мировых СМИ прошла информация, что США могут увеличить потолок цен на российскую нефть выше $60 за баррель, что можно расценить как позитив для акций нефтянки, полагает Антонов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что дальнейшее оживление спроса на "фишки" позволит индексу МосБиржи пойти к зоне среднесрочных средних, району 2180-2200 пунктов. Поддержкой рынку продолжает выступать отметка 2100 пунктов.

В четверг глобальные инвесторы проявляют осторожность перед выходом свежего блока квартальных отчетов и первой оценки динамики ВВП США за III квартал (консенсусы ждут возврата показателя к росту), отмечает аналитик.

В США накануне снизились индексы S&P 500 (-0,7%) и Nasdaq (-2%) вслед за котировками технологических компаний, Dow Jones (+0,01%) почти не изменился.

Негативом для рынка стали слабые квартальные отчеты или прогнозы ряда крупных технологических компаний, включая Alphabet, Microsoft и Texas Instruments (SPB: TXN).

В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 0,9%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,3%, DAX и CAC 40 просели на 0,4-0,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Совокупная прибыль крупных китайских промышленных предприятий упала на 2,3% в январе-сентябре 2022 года относительно того же периода годом ранее и составила 62,44 трлн юаней ($8,7 трлн), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) страны. При этом темпы снижения ускорились по сравнению с январем-августом, спад за которые составил 2,1%.

Экономика Южной Кореи в третьем квартале 2022 года выросла на 3,1% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,8% после роста на 2,9% во II квартале, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке на европейской сессии в четверг цены практически отыграли локальную просадку.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $95,62 за баррель (-0,1% и +2,3% в среду), декабрьская цена WTI - $87,82 за баррель (-0,1% и +3% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей (ожидался рост на 1-1,5 млн), запасы бензина снизились на 1,48 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,8-1,5 млн), резервы дистиллятов увеличились на 170 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 1 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+30,4%), "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+12,5%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+5,8%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,8%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3,2%).

Подешевели расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-0,3%), бумаги "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-0,3%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-0,2%), "Ленты" (MOEX: LNTA) (-0,2%).

Ритейлер Fix Price в III квартале 2022 года увеличил выручку на 21,2% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 70,099 млрд рублей, сообщила компания. Чистая прибыль ритейлера увеличилась на 36,7% (до 6,998 млрд рублей), валовая прибыль повысилась на 23,6% (до 22,728 млрд рублей), EBITDA выросла на 19,8% (до 13,136 млрд рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,05 млрд рублей (из них 2,27 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 902,16 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 717,23 млн рублей на акции "Роснефти").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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