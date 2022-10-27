BCS Express нейтрально оценивает перспективы цены бумаг Fix Price

Аналитики BCS Express нейтрально оценивают перспективы цены бумаг Fix Price, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Операционные и финансовые результаты Fix Price за III квартал 2022 года можно назвать неплохими. Ожидания по акциям эмитента преимущественно нейтральные - бизнес компании устойчив к нестабильности в экономике, однако риски замедления темпов роста компании сохраняются", - отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев.

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