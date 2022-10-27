Потенциал роста индекса Мосбиржи в ближайшей перспективе сохраняется - BCS Express

Общая картина по индексу Мосбиржи остается умеренно позитивной, пространство для подъема в ближайшей перспективе сохраняется (район 2200-2250 пунктов), считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Топливом" для движения наверх по-прежнему может выступать приток ликвидности от выплаченных акционерам "Газпрома" дивидендов, отмечает аналитик в комментарии.

"Вероятность опережающей динамики по-прежнему выше в "голубых фишках", главным образом в нефтегазовом и банковском секторах. К тому же поддержку им должен оказывать сырьевой фактор. Акции второго и третьего эшелонов могут начать догонять наиболее ликвидные акции чуть позже", - обращает внимание Карпунин.

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