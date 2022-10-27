Возможно ослабление рубля до 65руб./$1 в ноябре 2022г - BCS Express

Возможно ослабление курса валютной пары USD/RUB в сторону уровня 65руб./$1 в ноябре текущего года, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Российский рубль не смог воспользоваться значимым фактором поддержки от октябрьского налогового периода, и после его окончания он может лишь ускорить свое снижение в ноябре. Основным фактором курса национальной валюты служит траектория экспортно-импортных потоков, и, по нашим прежним оценкам, что уже подтворил недавно ЦБ, темп роста экспорта замедляется, импорт восполняется, а это приводит к затуханию положительной динамики внешнеторгового профицита. В ближайшие месяцы данная тенденция может лишь усилиться на фоне санкционных ограничений, - пишет аналитик инвесткомпании в комментарии. - Рубль мог бы поддержать и монетарный фактор: отказ от смягчения денежно-кредитной политики априори служит укрепляющим нацвалюту драйвером. Но ранее, когда ставка шла вниз от 20% до 7,5%, рубль не сильно-то реагировал. А уже в пятницу (28 октября) регулятор может взять паузу, сохранив ключевую ставку в 7,5% годовых на фоне ускорения инфляции, ухудшения ожиданий, оттока ликвидности из банковской системы. Таким образом, в ноябре не исключается ход вверх USD/RUB от опорного уровня 61 руб./$1 в сторону 65 руб./$1".

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