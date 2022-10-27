Вероятна нейтральная динамика на рынке ОФЗ в четверг - ПСБ

Вероятна нейтральная динамика на рынке рублевых гособлигаций на торгах в четверг, инвесторы перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке (в пятницу, 28 октября) вряд ли будут предпринимать активные действия, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

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