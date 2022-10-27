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27 октября 2022 года 09:35

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 27 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий пятничного заседания ЦБ РФ, на котором прогнозируется сохранение ключевой ставки на текущем уровне 7,5% годовых, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite снизились в среду, Dow Jones завершил торги практически на уровне предыдущей сессии. Негативом для рынка стали слабые квартальные отчеты или прогнозы ряда крупных технологических компаний, включая Alphabet, Microsoft и Texas Instruments (SPB: TXN).

Статданные по американскому рынку жилья, обнародованные в среду, показали менее существенное, чем ожидалось, снижение продаж новостроек в США в сентябре - на 10,9%. Тем не менее, падение стало максимальным с апреля. Продажи новых домов в прошлом месяце составили 603 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в августе было реализовано 677 тыс. домов, а не 685 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце до 585 тыс.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов в четверг. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 мск упал на 0,5%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 1,4%. Значение японского индекса Nikkei 225 снизилось по итогам торгов на 0,35%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 мск прибавил 1,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%.

В свою очередь цены на нефть плавно снижаются в четверг утром после роста до двухнедельных максимумов накануне, спровоцированного снижением курса доллара и данными о сокращении запасов бензина в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $95,51 за баррель, что на 0,19% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 2,3%, до $95,69 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $87,75 за баррель, что на 0,18% ниже итогового значения предыдущей сессии. Днем ранее контракт вырос в цене на 3%, до $87,91 за баррель.

Как стало известно в среду из доклада Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg эксперты ожидали более умеренного роста - на 1,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 1,48 млн баррелей, а резервы дистиллятов увеличились на 170 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 5,784 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,221 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 октября вырос на 0,14% и составил 109,09 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,15%, поднявшись до 812,65 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+1,12%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,88%) и "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (+0,45%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-05R" (-0,21%), "Северсталь БО-06" (-0,21%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ХК "Новотранс" 27 октября с 11:00 до 16:00 проведет сбор заявок на 5-летий выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 11,55-11,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,06-12,39% годовых. Предусмотрено 20 квартальных купонов. Ставки 2-20-го купонов будут равны ставке 1-го купона. Также запланирована амортизация: в даты выплат 13-20-го купонов будет погашено по 12,5% от номинальной стоимости, в результате индикативная дюрация составит около 3,3 года. Техразмещение ожидается 1 ноября.

ООО "Сибирское стекло" ("Сибстекло", входит в "РАТМ Холдинг") 28 октября начнет размещение 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П03 объемом 300 млн рублей. Датой окончания размещения станет 365-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-15-го ежемесячных купонов установлена на уровне 17% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты окончания 35-го и 36-го купонных периодов. Также запланированы 4 добровольных оферты (приобретения по соглашению с инвесторами) до 25% от суммы выпуска каждая по окончании 3-го, 6-го, 9-го и 12-го купонных периодов.

ООО "Соби-лизинг" 1 ноября начнет размещение 3-летнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. Датой окончания размещения станет 180-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 16% годовых. По облигациям предусмотрена амортизация: по 3% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 4-35-го купонов, 4% - в дату окончания 36-го купона. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в конце декабря 2021 года зарегистрировала программу облигаций ООО "Соби-Лизин" серии 001P объемом 2 млрд рублей. Срок действия программы - 15 лет, облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "ЕвразХолдинг Финанс" утвердило программу облигаций серии 003Р объемом 200 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 20 млрд рублей.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) установила ставку 14-17-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 12% годовых. Десятилетний выпуск объемом 300 млн рублей был размещен в августе 2019 года по ставке 10,5% годовых.

ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 15-16-го купонов облигаций серии БО-04 в размере 11,2% годовых. Эмитент разместил 10-летний выпуск БО-04 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2015 года.

Топливная компания "Нафтатранс плюс" установила ставку 38-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 6,67% от номинала выплачивается в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала в дату окончания 60-го купона.

АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ, мажоритарий АО "Концерн Калашников") выкупило по оферте 194 тыс. 144 облигации серии БО-П03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 4 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 4,85% эмиссии. "ТрансКомплектХолдинг" разместил 10-летний выпуск БО-П03 в апреле 2019 года по ставке 9,75% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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