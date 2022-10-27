Вероятен позитив на рынке акций РФ в четверг - ПСБ

Вероятен позитив на российском рынке акций на торгах в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Склонны ожидать возврата российского рынка акций к росту. Наш позитивный взгляд связан с тем, что внутридневная просадка в среду была полностью выкуплена. Мы рассчитываем на дальнейшее оживление спроса на "фишки", что позволит индексу Мосбиржи пойти к зоне среднесрочных средних, району 2180-2200 пунктов. Поддержкой продолжает выступать отметка 2100 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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