Brent торгуется у $96 за баррель

S&P 500 и Nasdaq Composite снизились в среду, Dow Jones завершил торги практически на уровне предыдущей сессии. Фондовые индексы стран АТР меняются разнонаправленно в четверг. Цены на нефть умеренно поднимаются утром в четверг.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite снизились в среду, Dow Jones завершил торги практически на уровне предыдущей сессии.

Негативом для рынка стали слабые квартальные отчеты или прогнозы ряда крупных технологических компаний, включая Alphabet Inc. (SPB: GOOG), Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Texas Instruments (SPB: TXN).

Акции Alphabet подешевели по итогам торгов на 9,6%, Microsoft Corp. - на 7,7%, Texas Instruments - на 2,7%.

"Мы привыкли к тому, что технологический сектор показывал сильные результаты от квартала к кварталу, - говорит главный инвестиционный директор FlowBank Эсти Двек. - Были надежды, что отчеты этих компаний станут очередным сигналом сохранения устойчивости сектора".

Alphabet, холдинговая компания Google, увеличила выручку в третьем квартале на 6%, минимальными темпами за два года, а ее чистая прибыль упала на 27%. Кроме того, рекламные доходы Google в минувшем квартале оказались хуже прогнозов экспертов.

Microsoft зафиксировала чистую прибыль и выручку лучше ожиданий аналитиков в первом финквартале, завершившемся 30 сентября. Однако прогноз выручки компании на второй финквартал - $52,35-53,35 млрд - оказался слабее консенсус-прогноза рынка, составлявшего $56,16 млрд.

Texas Instruments дала слабый прогноз на текущий квартал, хотя ее показатели в июле-сентябре превзошли ожидания аналитиков.

"Отчетности этих компаний являются действительно важными показателями ситуации в рекламной отрасли, а также предвестником движения товаров и услуг в экономике", - отмечает главный инвестиционный директор Kleinwort Hambros Фахад Камал, слова которого приводит Dow Jones.

Поддержку индексу Dow Jones оказал рост котировок акций Visa Inc. (SPB: V) (+4,6%), 3M Co. (SPB: MMM) (+3,5%), JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) (+1,2%), Amgen (SPB: AMGN) Inc. (+2,6%).

Бумаги Boeing Co. (SPB: BA) подешевели на 8,8%. Авиаконцерн увеличил выручку в третьем квартале на 4%, однако показатель оказался хуже среднего прогноза рынка почти на $2 млрд. В то же время свободный денежный поток Boeing в июле-сентябре составил $2,9 млрд, существенно превысив ожидания аналитиков ($1 млрд).

Boeing в очередной раз ухудшил прогноз поставок авиалайнеров 737 на текущий год - до 375 единиц с ожидавшихся ранее 500 единиц.

Цена акций Harley-Davidson Inc. (SPB: HOG), отчетность которой за третий квартал превзошла прогнозы рынка, поднялась на 12,6%.

Бумаги Kimberly-Clark Corp. (SPB: KMB) подорожали на 0,6%. Скорректированная прибыль американского производителя потребительских товаров в прошедшем квартале оказалась хуже ожиданий аналитиков, однако темпы роста выручки превзошли прогнозы.

Акции Mobileye Global Inc. завершили дебютные торги ростом цены почти на 38%, до $28,97.

Статданные по американскому рынку жилья, обнародованные в среду, показали менее существенное, чем ожидалось, снижение продаж новостроек в США в сентябре - на 10,9%. Тем не менее, падение стало максимальным с апреля.

Продажи новых домов в прошлом месяце составили 603 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в августе было реализовано 677 тыс. домов, а не 685 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце до 585 тыс.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в среду прибавил 2,37 пункта (0,01%) и составил 31839,11 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 28,51 пункта (0,74%) - до 3830,6 пункта.

Nasdaq Composite потерял 228,12 пункта (2,04%) и составил 10970,99 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются без единой динамики в ходе торгов в четверг.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 мск упал на 0,5%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 1,4%.

Лидерами роста котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции онлайн-рителйреа JD.com Inc. (SPB: JD) (+8,2%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (+6,3%) и Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. (+5%).

Бумаги фармацевтической WuXi AppTec Co. подскочили на 6% после публикации сильной отчетности за третий квартал.

Акции пивоваренной Tsingtao Brewery Co. в Шанхае теряют в цене 7%. Компания хоть и нарастила прибыль в июле-сентябре, но показатель не оправдал ожидания аналитиков.

Совокупная прибыль крупных китайских промышленных предприятий упала на 2,3% в январе-сентябре 2022 года относительно того же периода годом ранее и составила 62,44 трлн юаней ($8,7 трлн), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) страны. При этом темпы снижения ускорились по сравнению с январем-августом, спад за которые составил 2,1%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:30 мск снизилось на 0,2%.

Наиболее существенно дешевеют акции производителя фотоаппаратов Canon Inc. (-6%), финансовой Concordia Financial Group Ltd. (-5,2%) и банка Chiba Bank Ltd. (-5%).

Капитализация производителя строительного оборудования Hitachi Construction Machinery Co. повышается на 4,9% после улучшения прогноза финпоказателей на год и сильных результатов за первое финансовое полугодие.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 мск прибавил 1,5%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. растут на 0,5%, несмотря на то, что компания отчиталась о падении чистой прибыли в третьем квартале на 24% из-за снижения спроса на чипы.

Акции автопроизводителя Kia Corp. растут на 0,6%, Hyundai Motor Co. - на 0,3%.

Экономика Южной Кореи в третьем квартале 2022 года выросла на 3,1% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,8%, сообщает Trading Economics.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 2,4% и 0,8% соответственно.

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в четверг после роста до двухнедельных максимумов накануне, спровоцированного снижением курса доллара и данными о сокращении запасов бензина в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 мск составляет $95,93 за баррель, что на $0,24 (0,25%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $2,17 (2,3%), до $95,69 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,1 за баррель, что на $0,19 (0,22%) выше итогового значения предыдущей сессии. Днём ранее контракт вырос в цене на $2,59 (3%), до $87,91 за баррель.

Как стало известно в среду из доклада Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg эксперты ожидали более умеренного роста - на 1,5 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 1,48 млн баррелей, а резервы дистиллятов увеличились на 170 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

"Сокращение запасов бензина говорит о том, что возможно, дела в экономике и в плане поездок на автомобилях не так плохи, как ожидалось", - отметил президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч.

Тем временем рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, накануне упал на 1,2%. Подъем цен на нефть в среду "на самом деле стал следствием снижение доллара", сказал старший аналитик The Price Futures Group Фил Флинн в интервью MarketWatch.